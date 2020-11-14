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卡廸那FUN4街舞賽登場 最強冠軍女團《G.O.F》助陣

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
卡廸那FUN4街舞賽登場最強冠軍女團《G.O.F》助陣。圖／名衍行銷提供
卡廸那FUN4街舞賽登場最強冠軍女團《G.O.F》助陣。圖／名衍行銷提供

聯華食品旗下深受年輕族群喜愛的品牌卡廸那，繼去年首創「卡廸那蹦跳派對街舞賽」廣受好評，今年隨著亮點新品上市，再舉辦「2020卡廸那FUN4街舞賽」，今、明天兩天在台北信義威秀中庭徒步區盛大舉行，讓年輕人放肆競舞，展現青春驕傲。

本屆卡廸那FUN4街舞賽祭出超過15萬元總獎金，吸引近700人參賽，專業評審團更是陣容強大，由黑妹老師、一得老師率領十位老師，舞風率性多變，更有兩位評審老師準備與《G.O.F》上演激情四射的精采BATTLE，擦出潮流與街舞相互激盪之別注火花。

聯華食品總經理林家齊表示，「卡廸那長期受到年輕人的喜愛，我們希望透過舉辦熱舞賽的方式，提供給年輕人舞台勇敢表現自我、展現創意，如同卡廸那品牌一直帶給大家青春與活潑的態度一樣。」

這次比賽組別橫跨多元世代，演繹街頭文化和多元舞風，共分為「卡廸那創意組」、「BATTLE組」及「排舞組」。卡廸那用心深耕台灣在地街舞文化，期盼每年透過街舞賽事孕育更多舞蹈菁英，提供街舞族群一個最棒的圓夢舞台，讓台灣青少年累積大賽經驗與正向心態，舞出青春並秀出無限活力。

接連兩天的「2020卡廸那FUN4街舞賽」除了能夠欣賞各隊炫目舞技，卡廸那還要讓現場民眾有看、有吃又好玩，現場配置「四重脆FUN4會外賽」讓你與朋友來場即興比拚，經典跳舞機考驗你的街舞細胞，還有像是來到電影美國德州場景的「西部拓荒」遊戲，讓你搖身一變成為最帥牛仔，以及「快樂薯條套圈圈」考驗大小朋友的神準功力。

卡廸那FUN4街舞賽今、明天兩天在台北信義威秀中庭徒步區盛大舉行。圖／名衍行銷提供
卡廸那FUN4街舞賽今、明天兩天在台北信義威秀中庭徒步區盛大舉行。圖／名衍行銷提供

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