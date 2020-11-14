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以遊戲探索身體能力 體育教材研發成果發表會今登場

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
QPE發展計畫主持人師大教授林靜萍（右5）及協同主持人台北教育大學教授水心蓓、師大助理教授陳信亨（右1）頒發感謝狀給參與的學者們。圖／台師大提供
QPE發展計畫主持人師大教授林靜萍（右5）及協同主持人台北教育大學教授水心蓓、師大助理教授陳信亨（右1）頒發感謝狀給參與的學者們。圖／台師大提供

教育部體育署學校體育與教學QPE發展計畫的素養導向體育教材研發成果發表會，今天在國立台灣師範大學校本部禮堂舉行，由計畫發展主持人國立台灣師範大學教授林靜萍、協同主持人水心蓓與陳信亨，頒發感謝狀給教材研發教師、教材實驗教師與大學輔導的教授們。

在生活空間與環境快速改變下，「坐式」為主的活動成為常態，對學校來說，體育是唯一能結合身體與身體能力的課程，因應十二年國教與新課綱需求，體育課教學內容必須更多元化，透過遊戲方式讓孩子探索身體的能力。

目前由台師大主導的學校體育與教學QPE發展計畫，就是希望透過不同方式與差異化的教學內容，讓不同能力的學生都從體育課獲得更多選擇，產生興趣後，進而選擇終生能從事的運動。

台師大助理教授陳信亨表示，QPE（Quality Physical Education）是指高品質的體育課，就是要讓所有學生覺得體育課是好玩的，現在因應新課綱的需求，必須經過教材研發、教材實驗、公開授課的試推與全國推廣等的四個步驟，逐步落實這個目標。

學校體育與教學QPE發展計畫從104年度開始從球、動作教育、田徑、舞蹈等項目進行種子教師培訓，至108年度已累積培訓158位種子老師，共發出254張認證書。

另在體操教學模組教師認證計畫中，在中、低年級的初階種子教師認證人數累積至108年度，共有25位。今年更擴大在17個縣市合辦22場模組教師增能研習活動，至108年度累計完成認證並取得證書的模組教師有101位，其中專業體育老師有63人，非專業體育老師有38人。

田徑

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