世界盃桌球賽／莊智淵16強止步 林昀儒八強迎戰樊振東

男子世界盃桌球賽今天在中國大陸山東威海舉行16強淘汰賽，我國好手莊智淵面對大陸球王樊振東遭對手直落四擊敗，至於小將林昀儒則是在與世界排名第16名的德國好手法蘭西斯卡（Patrick Franziska）比賽中陷入苦戰，最終以4：2辛苦勝出。

這次男子世界盃桌球賽，排名世界第30名的莊智淵必須從分組賽打起，最終他敗給英國一哥奇福德（Liam Pitchford），但贏過美國小將賈阿（Kanak Jha），以分組第二名之姿挺進到16強淘汰賽。

不過16強賽莊智淵籤運不佳，碰上生涯前11次交手都不曾贏過的大陸球王樊振東，最終遭對手以11：5、11：9、11：8、11：6直落四擊退，於16強賽止步。

至於以第五種子身分直接晉級16強的林昀儒，首場比賽則是對上世界排名第16名的法蘭西斯卡，兩人去年曾在新加坡交手，當時林昀儒以4：2拿下雙方生涯首度對戰的勝利。

不過今天兩人再度交手打得難分難解，雙方在首局就打到15：13由林昀儒拿下，接下來四局也是一來一往，前五局打完林昀儒取得3：2聽牌優勢，關鍵第六局林昀儒開局就展開猛攻取得7：2領先，最終也以11：2搶下第四局勝，挺進到晚間的八強賽。

林昀儒將在晚間8點的八強賽中對上今天16強擊敗莊智淵的樊振東，雙方生涯五度交手雖然樊振東取得4勝優勢，但去年林昀儒曾在T2桌球鑽石賽馬來西亞站以4：1擊敗樊振東。