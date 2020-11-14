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柔樂球錦標賽今天登場 300人齊聚真理大學競技
由台灣柔樂球運動協會主辦，真理大學運動管理學系承辦，以及該校運動資訊傳播學系協辦之柔樂球錦標賽，今天上午於真理大學體育館舉行，本次賽事由台灣柔樂球協會副理事長周淑蘭，以及真理大學校長陳奇銘共同主持，近20個隊伍、共約300人同場競技。
這次錦標賽參賽者分別來自台灣北、中、南地區，儘管今天淡水有點陰雨綿綿，但參賽選手仍是相當踴躍且信心十足，最後三重重陽里獲得冠軍、基隆紅隊得到亞軍，季軍由淡水大莊里取得，整起活動於中午歡樂落幕。
台灣柔樂球協會成立於民國105年，是一項在國內新興的運動，推廣至今受到民眾的喜愛，也因此柔樂球運動的人口逐年增加，真理大學深耕計畫全民柔樂球教學推廣，目前已經成立28個訓練教學據點，分別為淡水大庄里、新興里與三重重陽里等學習場所。
台灣柔樂球的推手由真理大學運動管理學系教授呂銀益發起，他三年前申請教育部深耕計畫大學善盡社會責任，藉此極力推廣柔樂球教學，並結合社區民眾共同體驗柔樂球，將柔樂球推廣的成果呈現在真理大學運動會中表演，除了讓一般民眾參與大學運動會外，也是今年真理大學55週年校慶的重要表演節目之一。
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