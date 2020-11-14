足球／YAMAHA CUP連12年舉辦 新增設單場MVP獎

連續12年舉辦的YAMAHA CUP今、明兩天在台北迎風足球場舉行北一區預賽，今年開放報名時共有245隊爭奪5地僅有180個的名額，絲毫不受疫情影響，而本屆賽事也首度新增「單場MVP」獎項，希望鼓勵球員能夠在尊重球賽、尊重對手之餘，也能展現運動家該有的精神。

今天的北區預賽記者會上，台灣山葉機車工業股份有限公司副董事長武田真二就表示，相較於國外的疫情，台灣是相對安全的環境，才能讓賽事持續舉辦，「我們也以最高規格的防疫措施，希望讓大家在安全無虞的情況下，盡情享受『快樂踢球趣』的宗旨，在世界正在變動之下，還能運動強身，持續推動台灣足球風氣。」

而台灣山葉機車總經理奧古賢宏也解釋今年特別設立的「單場MVP」獎項，他強調這個獎項的設立是期望小選手不僅是只看勝負，也要從中感受到運動精神的體現，鼓勵小選手以團隊為主要思考立場，展現重要的禮儀。

從第一屆YAMAHA CUP就以球員身份參賽並拿下冠亞軍賽最佳球員的衛懋庭，近年也改以教練身份帶領天母國小參賽，對於今年增設「單場MVP」獎項他也相當肯定，「YAMAHA CUP是個推廣性質的賽事，讓校隊也能與各個俱樂部同場切磋、學習，對於選手來說是很棒的經驗。」

YAMAHA CUP除了今明兩天的北一區預賽外，21、22日也將移師到桃園青埔足球場舉辦北二區預賽，28、29日則是在台中朝馬足球場舉行中區預賽，12月5、6日在高雄市中正運動場舉行南區預賽，而壓軸的東區預賽則是在12月12、13日在花蓮花崗山綜合田徑場舉行，最終總決賽則將在明年1月9日在台中朝馬足球場進行。