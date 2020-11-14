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高球名人賽／第二輪抓3鳥射1鷹 潘政琮兩洞未打完暫居第9

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
潘政琮在高球名人賽暫居第九。法新社
潘政琮在高球名人賽暫居第九。法新社

首度站上美國名人賽舞台的我國高球名將潘政琮，繼首輪碰上29歲生日並打出低於標準桿2桿成績後，第二輪狀況更加火熱，共抓下3小鳥射1鷹，不過受到奧古斯塔球場天色已完影響，仍有兩洞尚未打完，目前以低於標準桿7桿暫時並列第9名。

今年美國名人賽受到疫情影響首度移至11月舉行，首輪賽事也正巧碰上潘政琮的生日，而他在首輪也以低於標準桿2桿的成績繳卡，讓潘政琮坦言相當滿意。

不過今天的第二輪潘政琮的狀況更加火熱，從第10洞出發的他，在原本可能會吞柏忌的情況下卻成功救下，讓他信心大增，「第10洞就是我的第一洞，通常對於選手來講第一洞都是比較緊張的，第一桿要打一個蠻大的左曲球，困難性蠻高的，很高興可以推進到一個15呎的救Par推桿，我相信對自己的心態比較有信心。」

潘政琮接下來在第15洞射下老鷹後第16洞又抓鳥，回到前九洞後又在第1、2洞連續抓鳥，不過受到近來雨勢導致賽程延後影響，潘政琮在還有兩洞未打的情況下，以單日進帳5桿暫時作收，談到打出個人生涯在名人賽的首隻老鷹，他說：「第15洞很開心能打進生涯在名人賽的第一支老鷹，聽說會有一份特別的禮物。」

至於首輪打出68（－4）桿的美國名將老虎伍茲（Tiger Woods），昨天則是在僅打完前10洞的情況下，抓下2鳥但也吞2柏忌，排名暫時下滑到並列第22名。

潘政琮 老鷹 美國名人賽

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