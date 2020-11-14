THE NORTH FACE越野跑好手江晏慶 讓 「日常，從新開始」

在改變每個人生活節奏和方式的2020年，人群之間保持社交距離，親友相聚也變得不再容易。當世界的相互聯繫被大大減弱，每個人探索「日常生活」的方式也必須被改變。今年秋冬，THE NORTH FACE要帶領消費者開拓非傳統的戶外體驗經驗。當探索這兩個字被重新定義，探索不再意味著要去到地球上最遙遠艱險的地方。讓探索「從新」出發，在平常的日子裡也能獲得征服的滿足感和對未知的新鮮感。

THE NORTH FACE本季力邀全球9位簽約運動員，分享有別平日冬季時的獨特探索體驗。或許大環境暫時讓我們無法遠行，可是面對困境的態度，將決定危機過後我們面對怎樣的世界。九位運動員中，有些利用網路，將自己對運動的熱情傳遞給更多人。有些堅持不懈訓練，等待重新踏上賽場爭冠。更有人利用閒暇嘗試不同的運動項目，發掘更多自我潛能。這些在困境中昂揚向上的力量都是探索的全新註解。

THE NORTH FACE簽約運動員，台灣越野跑好手江晏慶也以自己的視角帶領大家參與他從新開始的旅程。今年四月他與 THE NORTH FACE 另一位簽約運動員李虹瑩，向台灣戶外運動愛好者發起在家中也能參與的「探索者挑戰」，鼓勵你我探索不設限。在這次的從新挑戰影片中，江晏慶帶領著學員跑在叢林、山徑與山峰之間，對於選手來說或許只是平凡的跑道，但江晏慶認為：當周遭環境沈寂下來之後，這些山林賽道都是一幕幕的美景，值得繼續探索及體會。只要從新開始，人生隨時充滿了未知等著充滿好奇心的你我去挑戰。

2020秋冬系列包括了專業滑雪系列以及日常都會系列，包含經典ICON系列、STEEP TECH滑雪服系列、羽絨服、保暖靴等，涵蓋專業滑雪及戶外運動裝備，也包括日常穿搭單品。滑雪系列專為征服各種戶外環境和極限天氣條件而設計，先進的透氣防水技術和與眾不同的設計剪裁，協助消費者在任何滑雪場景裡都能信心滿滿。日常都會系列則以都市穿著和冬季功能性的設計角度出發，帶來乾爽舒適的穿著體驗。無論是上下班、戶外徒步，或是和家人好友一同來個周末小旅行，都能保暖與型格兼備。

而FUTURELIGHT仍然是THE NORTH FACE冬季產品中不可忽視的防水科技面料，貫穿了探索極限和日常生活的多元化使用場景。以奈米紡織技術製成，革新全球功能性面料的FUTURELIGHT，以出色的防水透氣性能和柔軟貼合的穿著感受，通過頂尖運動員的考驗也重新定義了消費者對於防水面料的需求。台灣的冬季寒冷多雨，而FUTURELIGHT的高透氣防水機能將協助消費者在潮濕的台灣冬季，由內到外隨時保持乾爽體感。

無論身在何處，探索永不停止。更多詳情