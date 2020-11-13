桌球／莊智淵中籤王 男桌世界盃淘汰賽首戰球王樊振東

台灣桌球好手莊智淵今天在男子世界盃桌球小組賽最後一役艱辛脫困，成功挺進16強淘汰賽，不料卻抽中籤王，首輪將遭遇3屆世界盃冠軍、當今世界球王樊振東。

2020男子世界盃桌球賽今天在中國山東威海登場，台灣包括世界排名第7的林昀儒，以及老將莊智淵聯袂出征，今天小組賽結束後，16強淘汰賽名單正式出爐。

依照官網公布的16強淘汰賽籤表，莊智淵首役就將碰上現役世界球王、中國名將樊振東，而一哥林昀儒若首戰順利擊敗德國法蘭西斯卡（Patrick Franziska），第2輪就將碰上小莊與樊振東之間的勝方。

今年將尋求世界盃3連霸的樊振東，在過去4年就包攬3冠（2016年、2018年、2019年），今年依舊來勢洶洶，除頂著世界球王光環，過去小莊與他11度交鋒，從未討到便宜，至今對戰仍未開胡，明天中午12時30分，小莊將力求突破對戰不勝魔咒。

至於林昀儒首戰對手法蘭西斯卡世界排名16，是德國第3男單，今年他在小組賽2戰全勝，以分組第1出線。去年法蘭西斯卡曾在T2鑽石賽新加坡站遭遇小林，最後以2比4落敗，這也是兩人唯一交手紀錄。