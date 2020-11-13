自行車／96自轉車彰化讚 登山王艾伯森對決彭源堂

第二屆「96自轉車系列賽—彰化讚！」自由車賽，將於周日在素有台版「兼六園」美稱的彰化永靖鄉成美文化園舉行，今年登山王「台灣女婿」艾伯森（John Ebsen），將對決台灣衝刺好手彭源堂、杜志濠和巫帛宏。

本次賽事在彰化縣政府、企業與主辦單位的努力下，彰化縣警局排除萬難，動員百位警力和義交、志工，首次封道台一線，加上永靖在地民眾所組成上千位啦啦隊到場為選手加油，讓國內的專業車手能享受和「日本盃」一樣的國際級專業賽事的體驗感。

艾伯森在今年KOM登山王挑戰賽，一路領騎超過60公里喜迎個人生涯第4座桂冠，這次他將跨領域挑戰平路繞圈賽，證明自己「能爬也能衝」，「平路繞圈並非我擅長的路線，我抱持著享受的心情比賽，勝負並非我所最在意的部分。96自轉車很認真在台灣辦比賽，也打造很好的舞台，我一定要來共襄盛舉。」

台灣衝刺好手本次也傾巢而出，旅外車手杜志濠、彭源堂與巫帛宏，今年受到疫情影響，皆留在台灣訓練，本次賽事正好成為下周全國自由車公路錦標賽的最佳驗收賽。

其中彭源堂是上屆總成績第二名、國內第一，也是目前國內最頂尖的衝刺手之一，他認為，「去年有國外車手的幫忙，所以能互相配合作戰，但今年隊友因疫情無法來台，必須單獨作戰，難度提升很多，但畢竟比賽路程不長，開賽就必須全力以赴，否則被拉開就難以追趕。」

今年賽事預計吸引超過3000人齊聚永靖鄉，主辦單位特別提供報名車友「永靖好食券」， 讓車友能走進永靖巷弄老街， 騎車之餘還能品嚐台灣在地的銅板古早味。