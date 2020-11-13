桌球／莊智淵先輸後贏 驚險晉級世界盃16強淘汰賽

我國桌球好手莊智淵今天在山東威海舉行的男子世界盃桌球分組賽中，於單日兩戰中先是不敵英國一哥皮奇福德（Liam Pitchford），第二場比賽面對美國選手賈阿（Kanak Jha）則是險遭對手逆轉，不過仍是以分組賽一勝一敗成績，取得晉級16強淘汰賽門票。

這次世界盃桌球賽我國有林昀儒與莊智淵參賽，其中身為前八種子的林昀儒已提前晉級到16強賽，世界排名第30名的莊智淵則是與其他13名選手分成四組，爭奪每組僅有兩張的晉級門票。

而這次莊智淵與英國一哥皮奇福德、美國小將賈阿分在同組，首場比賽面對今年卡達公開賽曾經交手過的皮奇福德，莊智淵在先拿下首局的情況下，遭對手連下四局，以1：4敗下陣來。

不過第二場比賽面對賈阿則是狀況對調，莊智淵先丟1局後連追3局，取得3：1的聽牌優勢，不過隨後賈阿重新調整腳步連下2局，追到3：3平手，所幸經驗老道的莊智淵仍是計高一籌，在決勝局以14：12驚險勝出，也搶下16強淘汰賽門票。