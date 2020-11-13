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元旦健走邁入第18屆 前6000報名者可參加百萬大摸彩

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
元旦健走將在明年1月1日邁入第18屆。圖／希望基金會提供
元旦健走將在明年1月1日邁入第18屆。圖／希望基金會提供

由「飛躍羚羊」紀政緣自日行萬步推廣，於2003年發起、2004年開辦的元旦健走，明年將邁入第18屆並已開放報名、限額6000人，發起人紀政也廣邀民眾一起在新年第一天一起透過健走送健康給自己。

由希望基金會與台北市政府體育局共同主辦的元旦健走，由中華電信、中華郵政共同贊助，凡在6000位限額內成功繳費報名者，除可獲得市價超過千元的健走經典背包外，還可參加包含頭彩兩名，每名10萬元紅包、增加獎10名，每名1萬1000元紅包等總價值近百萬元的幸運大摸彩。

2021元旦健走，從花博圓山廣場集合出發，一路行經圓山公園、美術公園、新生公園，再從林安泰古厝進入大佳河濱公園；回程沿基隆河左岸往下游走，最後回到會場，全程約7公里。

發起人紀政表示，不管是報名成功獲得超值報名紀念品的朋友或是大摸彩的幸運得獎者，甚至沒能報上名、但仍開心前來加入元旦萬步走的好朋友們，在新年第一天就送給自己健康的同時，也請和我們一起謝謝中華電信、中華郵政這兩家長期贊助這項活動的企業夥伴，以及所有協辦單位，因為有這些夥伴們的熱情支持，元旦健走長年受到民眾歡迎。

主辦單位希望基金會表示，「平安沒事、健康花路米」是這次活動的主題，因2020年新冠肺炎全球蔓延，提升自我免疫力絕對是對抗病毒的基本，持之以恆的規律運動，正是提升免疫力的有效方式。2002年開始在國內推廣日萬步的希望基金會，在這次活動除了訴求規律運動平安健康之外，也要在會場公開向這段期間「防疫有功的無名英雄們」致敬。

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