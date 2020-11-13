桌球／莊智淵世界盃出師不利 不敵英國一哥

3度開局握有領先，台灣桌球名將莊智淵卻都無法守成，今天他在2020男子世界盃桌球賽小組賽首役，以1比4不敵英格蘭一哥皮奇福德，吞下首敗。

2020男子世界盃桌球賽今天在中國山東威海點燃戰火，台灣由上屆銅牌得主林昀儒與老將莊智淵出征，世界排名第7的林昀儒直接從淘汰賽起步，莊智淵則得先從小組賽爭取晉級門票。

首日進行小組循環賽，世界排名30的莊智淵，強碰名列世界15的英格蘭一哥皮奇福德（Liam Pitchford），兩人過去3度交鋒，莊智淵僅拿1勝，今天兩強過招，開局莊智淵先以11比9拿下，次局則以6比11棄守，雙方打成1比1平。

關鍵第3局，莊智淵開局一度取得6比3領先，不料皮奇福德一路苦追，先將比數追成7比7平，接下來再連拿3分，莊智淵雖追回一分，無奈前面失血太多，最終仍以8比11失守。

接下來兩局，莊智淵都以5比1的優勢亮麗開局，可惜皮奇福德總能在比賽中段回穩，並將局勢扭轉，最終莊智淵連續以11比13、11比13棄守，最終以1比4輸掉小組賽首戰。

莊智淵今天傍晚將迎戰世界排名27的美國小將吉哈（Kanak Jha），兩人去年曾在挑戰賽系列的阿曼公開賽過招，當時莊智淵以4比0輕取對手拿下勝利。