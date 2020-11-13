快訊

鑽信用卡漏洞 「烤雞王」狂刷6300萬賠不出來

創7個月單日最多例 東南亞、歐洲8例新冠肺炎者入台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桌球／莊智淵世界盃出師不利 不敵英國一哥

中央社 / 台北13日電
桌球好手莊智淵在2020男子世界盃小組賽首役，以1比4不敵英格蘭一哥皮奇福德，吞下首敗。 圖／聯合報系資料照片
桌球好手莊智淵在2020男子世界盃小組賽首役，以1比4不敵英格蘭一哥皮奇福德，吞下首敗。 圖／聯合報系資料照片

3度開局握有領先，台灣桌球名將莊智淵卻都無法守成，今天他在2020男子世界盃桌球賽小組賽首役，以1比4不敵英格蘭一哥皮奇福德，吞下首敗。

2020男子世界盃桌球賽今天在中國山東威海點燃戰火，台灣由上屆銅牌得主林昀儒與老將莊智淵出征，世界排名第7的林昀儒直接從淘汰賽起步，莊智淵則得先從小組賽爭取晉級門票。

首日進行小組循環賽，世界排名30的莊智淵，強碰名列世界15的英格蘭一哥皮奇福德（Liam Pitchford），兩人過去3度交鋒，莊智淵僅拿1勝，今天兩強過招，開局莊智淵先以11比9拿下，次局則以6比11棄守，雙方打成1比1平。

關鍵第3局，莊智淵開局一度取得6比3領先，不料皮奇福德一路苦追，先將比數追成7比7平，接下來再連拿3分，莊智淵雖追回一分，無奈前面失血太多，最終仍以8比11失守。

接下來兩局，莊智淵都以5比1的優勢亮麗開局，可惜皮奇福德總能在比賽中段回穩，並將局勢扭轉，最終莊智淵連續以11比13、11比13棄守，最終以1比4輸掉小組賽首戰。

莊智淵今天傍晚將迎戰世界排名27的美國小將吉哈（Kanak Jha），兩人去年曾在挑戰賽系列的阿曼公開賽過招，當時莊智淵以4比0輕取對手拿下勝利。

莊智淵 桌球 林昀儒

延伸閱讀

英格蘭封城一週 單日確診逾3萬破紀錄

香港議員遭取消資格 英外相責違反中英聯合聲明

擺脫衰退逐漸復甦 英國第3季經濟反彈創紀錄

桌球／男子世界盃周五登場 莊智淵分組賽再遇英國一哥

相關新聞

桌球／莊智淵世界盃出師不利 不敵英國一哥

3度開局握有領先，台灣桌球名將莊智淵卻都無法守成，今天他在2020男子世界盃桌球賽小組賽首役，以1比4不敵英格蘭一哥皮奇...

PGA／名人賽首輪遇生日 潘政琮：打-2桿就是慶祝方式

我國高球好手潘政琮今年首度站上美國高球名人賽舞台，並在今天的首輪賽事中抓下3小鳥、吞1柏忌，以70（－2）桿的成績暫時並...

羽球／大專超級盃首採7分賽制 比賽更刺激

由中華羽球協會首度舉辦的大專超級盃將在28、29日於台北網球中心開打，包括「羽球王子」王子維、「麟洋配」王齊麟／李洋、楊...

桌球／男子世界盃周五登場 莊智淵分組賽再遇英國一哥

在女子世界盃桌球賽於日前落幕後，男子組分組賽將在明天登場，我國老將莊智淵在分組賽與英國一哥皮奇福德（Liam Pitch...

足球／國小世界盃報名起跑 每校限報男、女各一隊

由教育部主辦、迷你足球協會承辦的第二屆「109年度國小世界盃」報名起跑，即日起至28日下午4點截止，報名對象為國小4至6...

足球／多給3億 前東家巴塞隆納向內馬爾追討溢付薪資

西班牙「世界報」今天報導，西班牙甲級足球聯賽豪門巴塞隆納將和巴西名將內馬爾（Neymar）對簿公堂，追討內馬爾效力期間，...

國際奧會主席15日訪日 明言不討論停辦東京奧運

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫表示，將在15日到18日訪問日本東京，預定期間將拜會日本首相菅義偉。巴赫並明確表示，...

足球／歐洲足壇雙11 四大名店別錯過

雙11剛過，大家都買了嗎？購物要找信譽好、品質佳、價格公道的店家，買球員也一樣，以下就介紹足壇有名的四位賣家，不只交易紀...

羽球／老婆待產倒數 盧敬堯出國前先訂月子中心

我國男雙好手盧敬堯將在下月中迎接愛女誕生，不過緊接著他就將與搭擋楊博涵前往泰國參與兩站的亞洲公開賽賽事，在今天出席活動時...

羽球／麟洋配、楊肉盧備戰泰國賽 大會已提防疫計畫

明年1月將在泰國舉行的兩站亞洲羽球公開賽，我國男單好手王子維、男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯目前都...

羽球／大專超級盃首創7分制 王子維、楊博涵直呼刺激

由中華民國羽球協會首度舉辦、大金空調冠名贊助的「DAIKIN大專羽球超級盃」將於11月28、29日在台北網球中心開打，包...

影／最神一桿進洞！小白球「打水漂」一路滾進洞

第84屆美國高球名人賽於喬治亞州的奧古斯塔球場登場，西班牙選手拉姆（Jon Rahm）在10日的熱身賽中，於16號果嶺展...

熱門新聞

火箭不送走衛少很難更好 但是衛少恐怕哪都去不了

努力重返浪尖之上 湯普森復出後還剩多少功力？

NBA／火箭內部風暴浮上檯面 傳塔克不滿合約狀況

中職／德保拉留台領獎 林恩宇為米蘭達、羅傑斯送機

NBA／德羅展轉戰湖人？ 傳格林、庫茲瑪成交易籌碼

路跑心得／田中馬到底吃什麼？無可忘懷的賽事回憶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。