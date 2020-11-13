PGA／名人賽首輪遇生日 潘政琮：打負二就是慶祝方式

我國高球好手潘政琮今年首度站上美國高球名人賽舞台，並在今天的首輪賽事中抓下3小鳥、吞1柏忌，以70（－2）桿的成績暫時並列第19名，賽後他也表示，能夠在第一次的名人賽且還是自己的生日當天打出負二桿成績，就是他最好的慶祝方式。

總獎金1150萬美元的美國名人賽，今年受到疫情影響首度改至11月舉行，共計有92位選手參賽，其中就包括生涯首度站上名人賽舞台的我國好手潘政琮，儘管近來奧古斯塔當地雨勢不斷，但潘政琮仍在首輪賽事中有不錯的表現，先是在第四洞抓鳥，讓他直呼吞下一顆定心丸，之後推桿表現也愈來愈好，最終以低於標準桿2桿成績繳卡。

對於在29歲生日當天站上夢寐以求的奧古斯塔球場，潘政琮坦言賽前就告訴自己要好好享受比賽，「生日也帶給我一些幸運彈跳等等，很可惜，覺得自己可以再打出更低的成績，但這是我第一次打奧古斯塔，第一天打負二我已經是非常滿意了。」

潘政琮指出，今天的開球表現相當不錯，只可惜推桿都差一點點，但談到能在生日當天於名人賽打出低於標準桿的成績，他直言已經是最棒的慶祝方式，「第一次能打奧古斯塔名人賽，只要任何紅字我都會接受，尤其是生日的時候，今天的表現我是挺滿意的。」

至於美國高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）首輪從第10洞出發，並在第13、15、16洞接連抓鳥，回到前九洞後又在第1洞進帳一桿，以68（－4）桿成績繳卡，目前暫時並列第4名，落後領先的英國選手凱西（Paul Casey）3桿。不過首輪賽事受到雨勢影響，仍有近一半的選手尚未完成賽事，並將在第二輪開打前先完成首輪賽事後再接著出賽。