桌球／男子世界盃周五登場 莊智淵分組賽再遇英國一哥

在女子世界盃桌球賽於日前落幕後，男子組分組賽將在明天登場，我國老將莊智淵在分組賽與英國一哥皮奇福德（Liam Pitchford）和美國選手賈阿（Kanak Jha）將爭奪該組兩張的16強門票，至於世界排名第7名的林昀儒，則是以第五種子身分直接晉級16強淘汰賽。

世界盃桌球賽在山東威海舉行，日前的女子組賽事我國好手鄭怡靜、陳思羽皆在八強止步，而男子組賽事也有林昀儒和莊智淵參賽，其中排名前八種子的球員將直接晉級到16強賽，剩下13人將分成四組，取前二名晉級16強。

而我國老將莊智淵在今天公布的分組名單中，與世界排名第15名的英國一哥皮奇福德與世界排名第27名的美國選手賈阿同組，明天早上11點的首場比賽將先遭遇皮奇福德，兩人在今年卡達公開賽就曾交手，當時莊智淵遭對手直落四擊退，而下午5點則將對上去年曾在阿曼挑戰賽贏過的賈阿。