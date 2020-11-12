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羽球／老婆待產倒數 盧敬堯出國前先訂月子中心

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
盧敬堯（右）與老婆穿著自創品牌服飾拍宣傳照。圖／盧敬堯提供
盧敬堯（右）與老婆穿著自創品牌服飾拍宣傳照。圖／盧敬堯提供

我國男雙好手盧敬堯將在下月中迎接愛女誕生，不過緊接著他就將與搭擋楊博涵前往泰國參與兩站的亞洲公開賽賽事，在今天出席活動時盧敬堯就透露，雖然仍擔心老婆與女兒的狀態，但也已經先訂好月子中心，至少在出國比賽這段期間能有人幫忙照應。

盧敬堯在今年5月與女友登記結婚，並將在年底時迎接愛女誕生，不過緊接著他也將面對世界羽聯賽事陸續復賽，將心思重新放回球場上，在今天出席活動時他就透露，老婆的預產期是在12月中，但他與搭擋楊博涵預計在12月28日就飛往泰國進行14天隔離，備戰明年1月中開打的兩站亞洲公開賽賽事。

盧敬堯坦言，儘管目前仍是放不下心老婆與即將出生的愛女，但他也已經為太太訂好月子中心，希望在他出國比賽期間，太太和小孩仍能得到最完善的照顧，「其實還是蠻擔心也有點緊張，但也不知道要怎麼分享自己的心情。」

而盧敬堯的搭擋楊博涵也表示，兩人在今年10月推出自創休閒品牌「YANG & LU」後，他負責向外推廣並廣邀名人宣傳，盧敬堯則是負責商品出貨，而盧敬堯的太太也在幕後協助他們完成包括粉絲團經營等相關工作，就連楊博涵的媽媽也被他拉著一起投入，「他太太真的幫助我們很多，可以算是我們品牌的核心人物，幫我們規劃什麼時間要做些什麼，不然我們平常光是練習就已經很累了。」

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