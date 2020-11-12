羽球／麟洋配、楊肉盧備戰泰國賽 大會已提防疫計畫

明年1月將在泰國舉行的兩站亞洲羽球公開賽，我國男單好手王子維、男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯目前都計畫參賽，在今天參與活動時眾人皆表示，將會以月底登場的大專超級盃賽事以賽代訓，不過最終是否會前往泰國，仍必須端看疫情決定。

BWF在日前公布年終賽參賽規定，選手必須先參加明年1月在泰國舉行的兩站亞洲公開賽才能符合參賽資格，而我國選手除了日前已經前往丹麥出賽的周天成外，都可望在1月份的這兩站賽事中復出。

在今天出席大專超級盃記者會時，王子維就透露目前計劃兩站泰國賽事都會出賽，也將會用這次大專超級盃來尋找比賽感覺，「不過是否會去泰國，還是要看一下到時候的情勢，希望到時候疫情已經獲得控制，不然穿防護衣好像蠻辛苦的。」

而男雙好手「麟洋配」王齊麟／李洋、「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯目前也都將泰國賽事列入參賽計畫中，其中楊博涵／盧敬堯預計在12月28日前往泰國，並在接受14天隔離後銜接賽事開打，盧敬堯說：「在那邊隔離時大會會安排我們進行練球，且應該會與其他國家選手分開，房間也是一人一間，雖然還是有點擔心疫情問題，但至少該做的防疫工作都有安排。」

王齊麟也說，相較於之前在歐洲舉行的賽事，泰國疫情似乎較為趨緩，大會也都備妥防疫措施，「選手還是需要比賽來刺激，至少這次不會碰到隔離14天都不能打球，比賽時就看誰的球感好的狀況。」