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羽球／大專超級盃首創7分制 王子維、楊博涵直呼刺激

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
DAIKIN大專羽球超級盃將於11月28、29日在台北網球中心開打。記者劉肇育／攝影
DAIKIN大專羽球超級盃將於11月28、29日在台北網球中心開打。記者劉肇育／攝影

由中華民國羽球協會首度舉辦、大金空調冠名贊助的「DAIKIN大專羽球超級盃」將於11月28、29日在台北網球中心開打，包括「羽球王子」王子維、「麟洋配」王齊麟／李洋、楊博涵等人都將以賽代訓，備戰明年初在泰國舉行的世界羽聯巡迴賽，而這次賽事也將首推5戰3勝7分制與「極速3對3」，希望為我國羽球開啟新紀元。

這次大專超級盃共有近30所學校報名，採取校際對抗的方式進行，主辦單位中華羽協在今天召開賽前記者會，並且邀請來平時就熱愛打羽球的藝人范逸臣、馮秉軒（餅乾）獻唱年度主題曲《擊出關鍵》，而該歌曲也獲得中華羽協官方認證，成為第一首官方羽球主題曲，兩人也在今天獲得羽協理事長張國祚頒發感謝獎牌。

大專超級盃總獎金13萬元，除了以往的團體賽外，也首創「7分賽制」採5戰3勝制，並新增「極速3對3」比賽，王子維透露，平時在練球時就會透過3對3賽事來做調整，儘管對比賽方式並不陌生，但他也直言3對3雖然跑動範圍小，但相對球速快，球員反應也要很快。

至於首創的「7分賽制」，楊博涵則直言比賽變數很大，「如果不小心失誤，或是這次你失誤、下次他失誤，很快7分就結束了，感覺應該會蠻好玩的，我自己是相當期待。」

這次大專超級盃將由愛爾達、奇摩運動、達克運動提供賽事轉播服務，也是國內除了台北羽球公開賽外少見的售票賽事，主辦單位也將於臉書粉絲專頁中啟動「超人氣大專羽球名校」網路票選活動，希望號召球迷一同進場為支持的學校和選手打氣。

羽球 超級盃 王子維

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