足球／多給3億 前東家巴塞隆納向內馬爾追討溢付薪資

西班牙「世界報」今天報導，西班牙甲級足球聯賽豪門巴塞隆納將和巴西名將內馬爾（Neymar）對簿公堂，追討內馬爾效力期間，球隊溢付的1020萬歐元（約新台幣3.3億）薪資。

內馬爾2013至2017年效力巴塞隆納並立下卓越戰功之後，以天價2.22億歐元轉會巴黎聖傑曼隊（ParisSaint-Germain），轉會費創下世界紀錄。

但根據「世界報」（El Mundo）報導，西班牙稅務機關稽查顯示，巴塞隆納繳納內馬爾的稅款時，並未扣除適當的金額。

西班牙稅務單位估算，內馬爾因為巴塞隆納的失誤「不當獲利」，巴塞隆納隊消息人士對法新社證實，巴塞隆納將追討這筆金額。

內馬爾積欠西班牙當局的稅款高於其他人，根據9月公布的官方文件，內馬爾逃稅3460萬歐元。

西班牙財政當局據報也在調查內馬爾的2次轉會，包括他2013年從巴西桑托斯隊（Santos）轉到巴塞隆納，4年後又轉至巴黎聖傑曼。

內馬爾2016年也和巴塞隆納簽訂新約，其中包括2600萬歐元的忠誠獎金，但內馬爾轉投巴黎聖傑曼之後，巴塞拒付這筆獎金。