快訊

台鐵斷軌案懲處出爐！9人最高層級到局長 最重記過一次

牛肉麵節是用紐澳及本土牛 柯文哲：中央再耍陰就翻臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際奧會主席15日訪日 明言不討論停辦東京奧運

中央社 / 東京12日綜合外電報導
國際奧會主席巴哈訪日。 路透
國際奧會主席巴哈訪日。 路透

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴哈表示，將在15日到18日訪問日本東京，預定期間將拜會日本首相菅義偉。巴哈並明確表示，不會跟日方討論停辦東京奧運。

日本放送協會（NHK）報導，國際奧會在日內瓦時間11日召開線上理事會，會後巴哈（Thomas Bach）舉行線上記者會，宣布15日至18日訪問日本東京。

報導指出，這是東奧因為2019冠狀病毒疾病疫情決定延期到明年夏天後，巴哈首度訪日。

巴哈表示，現在是檢討武漢肺炎防疫對策的重要時期，他親自走一趟東京，是了解實際上有何需求的好機會，他也想視察完工的國立競技場與選手村等設施。

巴哈訪日期間也規劃拜會菅義偉，媒體詢問，兩人是否會討論停辦東奧，巴哈明確回應「不會」。

國際奧會設想新冠肺炎疫情 備妥東京奧運4劇本

東京奧運因新冠肺炎疫情延期到明年夏天舉行，日本共同社報導，國際奧林匹克委員會（IOC）因應疫情狀況已備妥4階段劇本，認為現狀是第二安全的「與疫情共存」階段。

報導指出，「與疫情共存」階段，是設想2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新增確診病例已經到達最高峰，僅發生局部的群聚感染，疫苗僅限少部分人施打。

在維持社交距離與衛生條件下，出入境限制已全面性的放寬，從今年下半年開始，透過限制觀眾人數與採取防疫措施等，爭取市民對恢復大規模賽會的信心。

另外，IOC設想最好的劇本，是部分的人施打疫苗；比現狀更糟的兩個劇本，則分別是日本疫情有擴大的疑慮，以及日本疫情雖有改善但歐美疫情擴大，而禁止美國、巴西與俄國等國家公民入境日本。

IOC主席巴哈（Thomas Bach）曾說，已設想了能夠對應各種劇本情況的防疫對策，希望大家能夠安心。

延伸閱讀

東京新增確診再逾300例 專家：日本恐迎疫情高峰

新光音樂廳周歲 陳毓襄秀琴藝

爵士鋼琴大師奇斯．傑瑞特揭露自身中風病況

網球／怨聯邦盃調度出差錯 謝淑薇貼文證實無緣東奧

相關新聞

羽球／大專超級盃首創7分制 王子維、楊博涵直呼刺激

由中華民國羽球協會首度舉辦、大金空調冠名贊助的「DAIKIN大專羽球超級盃」將於11月28、29日在台北網球中心開打，包...

羽球／麟洋配、楊肉盧備戰泰國賽 大會已提防疫計畫

明年1月將在泰國舉行的兩站亞洲羽球公開賽，我國男單好手王子維、男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯目前都...

羽球／老婆待產倒數 盧敬堯出國前先訂月子中心

我國男雙好手盧敬堯將在下月中迎接愛女誕生，不過緊接著他就將與搭擋楊博涵前往泰國參與兩站的亞洲公開賽賽事，在今天出席活動時...

影／最神一桿進洞！小白球「打水漂」一路滾進洞

第84屆美國高球名人賽於喬治亞州的奧古斯塔球場登場，西班牙選手拉姆（Jon Rahm）在10日的熱身賽中，於16號果嶺展...

國際奧會主席15日訪日 明言不討論停辦東京奧運

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫表示，將在15日到18日訪問日本東京，預定期間將拜會日本首相菅義偉。巴赫並明確表示，...

足球／多給3億 前東家巴塞隆納向內馬爾追討溢付薪資

西班牙「世界報」今天報導，西班牙甲級足球聯賽豪門巴塞隆納將和巴西名將內馬爾（Neymar）對簿公堂，追討內馬爾效力期間，...

足球／歐洲足壇雙11 四大名店別錯過

雙11剛過，大家都買了嗎？購物要找信譽好、品質佳、價格公道的店家，買球員也一樣，以下就介紹足壇有名的四位賣家，不只交易紀...

足球／馬拉度納成功取出腦部血塊 預料很快會出院

阿根廷足球傳奇巨星馬拉度納8天前接受腦部手術取出血塊後，醫師盧克表示，預計馬拉度納今天就可出院

長期推廣棒球、高球 中信金控第3度獲運動企業認證

中國信託金融控股公司昨天第三度獲頒教育部體育署「運動企業認證」殊榮，子公司台灣人壽保險公司亦獲認證肯定，副總經理林永勝指...

舉重／世界青少年視訊賽 台選手在地調時差準備挑燈夜戰

2020年世界青少年視訊錦標賽(2020 IWF Online Youth World Cup)在今日舉行，此賽事祕魯為主辦國，與台灣時差13小時，選手必須挑燈夜戰，上周已開始調整時差，積極備戰，教練

單車環島／被推坑最難的一日雙塔全紀錄

對我來說最遙遠的距離 台北與高雄這兩個一北一南不相鄰的遙遠城市，要往返想到的一定是搭車沒有別的選擇，再來就是至少要6小時以上的車程，這輩子我真的沒有想過，我會有騎公路車去高雄的一天，而且還必須是一天

單車環島／《台北-彰化》二日遊攻略

9月份一時心血來潮，規劃了11/7~11/8單車分段環島《台北-彰化》二日遊，號召了同學好友共10人一起來共襄盛舉。其間造訪了三大漁港（竹圍、永安、南寮漁港）和三大廟宇（白沙屯拱天宮、大甲鎮瀾宮、鹿港

熱門新聞

影／最神一桿進洞！小白球「打水漂」一路滾進洞

NBA／告別執教工作 鄧肯辭去馬刺助理教練

努力重返浪尖之上 湯普森復出後還剩多少功力？

中職／是否成為自由球員？周思齊：還沒走出傷痛

中職／3年沒人提FA 味全龍隊能攪動春水？

NBA／憂慮火箭未來 傳衛少希望離開休士頓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。