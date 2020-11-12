國際奧會主席15日訪日 明言不討論停辦東京奧運

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴哈表示，將在15日到18日訪問日本東京，預定期間將拜會日本首相菅義偉。巴哈並明確表示，不會跟日方討論停辦東京奧運。

日本放送協會（NHK）報導，國際奧會在日內瓦時間11日召開線上理事會，會後巴哈（Thomas Bach）舉行線上記者會，宣布15日至18日訪問日本東京。

報導指出，這是東奧因為2019冠狀病毒疾病疫情決定延期到明年夏天後，巴哈首度訪日。

巴哈表示，現在是檢討武漢肺炎防疫對策的重要時期，他親自走一趟東京，是了解實際上有何需求的好機會，他也想視察完工的國立競技場與選手村等設施。

巴哈訪日期間也規劃拜會菅義偉，媒體詢問，兩人是否會討論停辦東奧，巴哈明確回應「不會」。

國際奧會設想新冠肺炎疫情 備妥東京奧運4劇本

東京奧運因新冠肺炎疫情延期到明年夏天舉行，日本共同社報導，國際奧林匹克委員會（IOC）因應疫情狀況已備妥4階段劇本，認為現狀是第二安全的「與疫情共存」階段。

報導指出，「與疫情共存」階段，是設想2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新增確診病例已經到達最高峰，僅發生局部的群聚感染，疫苗僅限少部分人施打。

在維持社交距離與衛生條件下，出入境限制已全面性的放寬，從今年下半年開始，透過限制觀眾人數與採取防疫措施等，爭取市民對恢復大規模賽會的信心。

另外，IOC設想最好的劇本，是部分的人施打疫苗；比現狀更糟的兩個劇本，則分別是日本疫情有擴大的疑慮，以及日本疫情雖有改善但歐美疫情擴大，而禁止美國、巴西與俄國等國家公民入境日本。

IOC主席巴哈（Thomas Bach）曾說，已設想了能夠對應各種劇本情況的防疫對策，希望大家能夠安心。