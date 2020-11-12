足球／馬拉度納成功取出腦部血塊 預料很快會出院

阿根廷足球傳奇巨星馬拉度納8天前接受腦部手術取出血塊後，醫師盧克表示，預計馬拉度納今天就可出院。

法新社報導，盧克（Leopoldo Luque）在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）郊區專科診所Olivos Clinic說，60歲的馬拉度納（Diego Maradona）已獲准回家，「非常快就會出院」。

盧克稍早在社群媒體Instagram上張貼一張他擁抱馬拉度納的照片，馬拉度納頭上纏繞著繃帶。

預料馬拉度納會到布宜諾斯艾利斯北方30公里的老虎城（Tigre），在女兒住家附近繼續復健。

馬拉度納的律師莫拉（Matias Morla）今天稍早表示：「馬拉度納已熬過可能是他人生中最艱難的時光。」

莫拉還說，「能偵測到可能奪走他性命的血塊」是「奇蹟」。

曾率阿根廷拿下世界盃足球賽冠軍的馬拉度納在感到不適後，11月2日被送到拉普拉塔（La Plata）的醫院接受一系列檢查。拉普拉塔位於布宜諾斯艾利斯南方，馬拉度納在當地體育俱樂部「拉普拉塔體操及劍擊會」（Club de Gimnasia y Esgrima La Plata）的足球隊擔任教練。

經過掃瞄，馬拉度納的腦部發現有血塊，他在11月3日被轉送到布宜諾斯艾利斯北部郊區專科診所OlivosClinic。

10月30日滿60歲的馬拉度納，先前就因病所苦。他曾兩度心臟病發，倖存下來，也曾染上肝炎，並做過胃繞道手術。