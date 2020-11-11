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舉重／世界青少年視訊賽 台選手在地調時差準備挑燈夜戰

聯合新聞網 / 綜合報導
女子無限量級的汪淩蓁。 大會提供
女子無限量級的汪淩蓁。 大會提供

2020年世界青少年視訊錦標賽(2020 IWF Online Youth World Cup)在今日舉行，此賽事祕魯為主辦國，與台灣時差13小時，選手必須挑燈夜戰，上周已開始調整時差，積極備戰，教練吳銘通透露，近期安排選手在晚間訓練，白天補眠，希望能適應比賽時間。

受到疫情影響，此賽事是全球第3場視訊國際賽，台灣則是首度參加，其中舉重未來之星楊帆順、汪淩蓁和翁增宇等多名好手都會參加，期盼能「一舉成名」。

本次比賽共吸引62國、超過400名選手參賽，國際舉重總會表示，疫情肆虐全球，且尚未趨緩，期盼能藉由視訊比賽，讓選手有比賽的舞台，同時也能在安全的環境下出賽。

目前高二的楊帆順 大會提供
目前高二的楊帆順 大會提供

目前高二的楊帆順本次將參加男子61公斤級賽事，今年他囊括總統盃金牌、全中運第1名，目前也是台灣世青和亞青國手，被看好能在本次世界青少年視訊錦標賽奪牌。

女子無限量級的汪淩蓁則是「練武奇才」，國三畢業後才接觸舉重，練不到2年就在去年全運會奪下銀牌，一鳴驚人，今年則陸續在全中運、總統盃封后，本次也是台灣的奪牌大熱門。

教練陳佳伶表示，「汪淩蓁把訓練當作享受，態度認真、積極，也讓她的成績突飛猛進，加上擁有很高的天分，才能迅速繳出成績。但本次比賽畢竟有時差，會影響生理時鐘，所以叮嚀她平常心比賽，以不受傷為原則。」

中華民國舉重協會表示，視訊賽事已成為目前的趨勢，打破環境的限制，不用出國就能比賽，各國也踴躍參與，參賽選手比往年更多，但也考驗各國的線上系統的穩定度。

根據國際舉重總會規定，選手叫到名字出賽後，一分鐘內不得斷訊，否則就會被判定失格。中華民國舉重協會也不敢大意，賽前已完成遠端測試，期盼讓選手無後顧之憂比賽。

2020年世界青少年視訊錦標賽(2020 IWF Online Youth World Cup)在今日舉行，此賽事祕魯為主辦國，與台灣時差13小時，選手必須挑燈夜戰。 大會提供
2020年世界青少年視訊錦標賽(2020 IWF Online Youth World Cup)在今日舉行，此賽事祕魯為主辦國，與台灣時差13小時，選手必須挑燈夜戰。 大會提供

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