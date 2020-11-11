高球／美國名人賽首次亮相 潘政琮：就像美夢成真

第84屆美國高球名人賽將於台灣時間今天晚間8時登場，台灣旅美高球好手潘政琮也將首度參賽，他說還記得小時候熬夜與父親、哥哥一起看轉播的畫面，如今成為參賽選手就像美夢成真。

今年美國名人賽共有92名球員參賽，所有人都將在著名的喬治亞州的奧古斯塔球場進行競桿，而明天恰巧是潘政琮29歲生日，美國名人賽的參賽門票，也恰好是他最棒的生日禮物。

美國名人賽的參賽資格與PGA巡迴賽不太一樣，只要上屆名人賽後，至本屆名人賽前拿下任何美巡賽單站冠軍的選手，將可自動取得參賽入場券，若人數不足再由世界排名遞補。

潘政琮在2019年傳承賽奪得美巡賽首冠，也讓他摘下名人賽入場券，他也是台灣繼2009年林文堂後，相隔11年再次有台灣球員參加名人賽，潘政琮說：「我很興奮，我將實現我的夢想。」

談起記憶中的名人賽，潘政琮透露當年和哥哥與爸爸一起坐在沙發上，熬夜觀看比賽，2005年老虎伍茲（Tiger Woods）歷經延長賽奪得生涯第4件綠夾克，至今仍令他印象深刻。

潘政琮表示，經過多年努力，他終於可以站在名人賽的發球台上，「這些年我一直在看名人賽，我記得每一個洞的位置，今年我有機會參加比賽，這將是一次非常激動人心的經歷，對我也是一個很大的鼓勵」。