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高球／美國名人賽首次亮相 潘政琮：就像美夢成真

中央社 / 台北11日電
USA GOLF THE MASTERS 2020:The 2020 Masters Tournament epa08811840 C.T. Pan of Taiwan putts on the fourteenth hole during the second practice round of the 2020 Masters Tournament at the Augusta National Golf Club in Augusta, Georgia, USA, 10 November 2020. After being delayed seven months by the coronavirus pandemic, the 2020 Masters Tournament is being held without patrons 12 November through 15 November. EPA-EFE/ERIK S. LESSER 歐新社
USA GOLF THE MASTERS 2020:The 2020 Masters Tournament epa08811840 C.T. Pan of Taiwan putts on the fourteenth hole during the second practice round of the 2020 Masters Tournament at the Augusta National Golf Club in Augusta, Georgia, USA, 10 November 2020. After being delayed seven months by the coronavirus pandemic, the 2020 Masters Tournament is being held without patrons 12 November through 15 November. EPA-EFE/ERIK S. LESSER 歐新社

第84屆美國高球名人賽將於台灣時間今天晚間8時登場，台灣旅美高球好手潘政琮也將首度參賽，他說還記得小時候熬夜與父親、哥哥一起看轉播的畫面，如今成為參賽選手就像美夢成真。

今年美國名人賽共有92名球員參賽，所有人都將在著名的喬治亞州的奧古斯塔球場進行競桿，而明天恰巧是潘政琮29歲生日，美國名人賽的參賽門票，也恰好是他最棒的生日禮物。

美國名人賽的參賽資格與PGA巡迴賽不太一樣，只要上屆名人賽後，至本屆名人賽前拿下任何美巡賽單站冠軍的選手，將可自動取得參賽入場券，若人數不足再由世界排名遞補。

潘政琮在2019年傳承賽奪得美巡賽首冠，也讓他摘下名人賽入場券，他也是台灣繼2009年林文堂後，相隔11年再次有台灣球員參加名人賽，潘政琮說：「我很興奮，我將實現我的夢想。」

談起記憶中的名人賽，潘政琮透露當年和哥哥與爸爸一起坐在沙發上，熬夜觀看比賽，2005年老虎伍茲（Tiger Woods）歷經延長賽奪得生涯第4件綠夾克，至今仍令他印象深刻。

潘政琮表示，經過多年努力，他終於可以站在名人賽的發球台上，「這些年我一直在看名人賽，我記得每一個洞的位置，今年我有機會參加比賽，這將是一次非常激動人心的經歷，對我也是一個很大的鼓勵」。

潘政琮 美國名人賽 林文堂

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