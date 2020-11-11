游泳／王冠閎200蝶再締短道新猷 賽季目標提前達成

「台灣蝶王」王冠閎在國際游泳聯盟（ISL）屢締新猷，今天他在例行賽封關戰的男子200公尺蝶式短水道以1分50秒14大幅刷新個人最佳成績，提前達成賽季目標。

年僅18歲的「台灣蝶王」王冠閎，在匈牙利布達佩斯舉行的ISL男子200蝶短道首次亮相，就繳出1分50秒79，除寫下個人最佳成績，也一舉超越前日本國家隊隊長瀨戶大也，在2012年寫下1分51秒30世青紀錄。

接下來王冠閎連續2次出賽，都成功摘下分站冠軍，不過賽前指導教練黃智勇與愛徒一致共識，就是希望在ISL賽季結束前，再次改寫首次出賽締造的成績。

今天王冠閎從開賽就繃緊神經，跳水反應時間僅0.59秒，在8名參賽選手排名第1，可惜本季出賽就是冠軍保證的美國名將席爾茲（Tom Shields），前50公尺游完就竄上第1，王冠閎一路緊咬在後，最終以0.36秒之差名列亞軍、與個人第3座分站冠軍失之交臂。

王冠閎雖未能再次奪冠，不過他再以1分50秒14大幅刷新他原先保持的1分50秒79個人最佳成績，且相較於瀨戶大也所締造的世青紀錄，王冠閎則將成績一口氣推進了1.16秒。

賽後黃智勇也承認：「我們本來就設定要再突破，不過王冠閎這一站的成績比我預期要更快，只能說他真的是大賽型選手。」

黃智勇表示，透過ISL密集且高強度出賽，讓王冠閎實力突飛猛進，他透露，明年東京奧運愛徒轉戰長池不僅放眼男子200蝶前8，甚至瞄準拉下全美排名第1的席爾茲，盼能締造台灣泳將在奧運的最佳名次。