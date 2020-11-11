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美領地大選嚴重出包 選後一周發現上百包未點選票

單車環島／被推坑最難的一日雙塔全紀錄

運動筆記 / Michelle Lin

對我來說最遙遠的距離

台北與高雄這兩個一北一南不相鄰的遙遠城市，要往返想到的一定是搭車沒有別的選擇，再來就是至少要6小時以上的車程，這輩子我真的沒有想過，我會有騎公路車去高雄的一天，而且還必須是一天20小時內完成那一刻，完賽的那一刻真的覺得自己好瘋狂

(途中誤入貨櫃場拍照)

到底怎麼入坑

某天聚餐的時候，大家說要報名了一日雙塔，因為今年是難得的紀念數字2020520 (愛你愛你我愛你)，哇！很不錯的紀念數字,，很夢幻所以：「我也想去！」 冒出了這一句，我的好戰友喬安就立刻提醒我跟我說，你是開玩笑的吧！這不好騎耶！提醒我是要騎520公里，不是你想像中那麼簡單，你都沒再練車，不要開玩笑會很危險，做不到嗎？我真的做不到嗎？但是我是屬於衝動派的那種人，一旦啟動了想法就會開始一直想，然後我就陷入了輪迴裡每天想著，心理不斷糾結著，朋友說一日北高360你都沒騎過了，你要怎麼騎一日雙塔520，我就回：「好！那我們就先來一日北高2020360（愛你愛你想念你）這樣也可以，於是我就開始招兵買馬，呼朋引伴，也謝謝朋友們一直情義相挺，一個個被我挖進來這個坑洞，我這個衝動派的也立刻組成一日北高團，也因為決定的時間有點慢，找保姆車著實花了一番功夫

(路上的我們..謝謝瘋迷攝影師)

練車的開始

報名距離賽事11/7有6個月的時間，時間有限的我，對車子還是很陌生的我，被告知必須一定要練車，但是我平均一個月只有三天，可以騎車機會真的練習不足，只能有些以賽代訓

6月第一次騎車破百124K台北到宜蘭

8月第一次挑戰西進武嶺失敗

9月第一次參加，單車環大台北的賽事160K賽事，聽說有北風會順順吹，但是北風沒有來，這次也是我第一次市區騎車脫卡到厭世，賽程中炎熱的氣候在海岸線吹起了焚風，陽光正上方曬著 ，一點都不療育 ，騎到鼠蹊部很痛，為甚麼我要這樣自虐啊!

9月第一次練車騎到彰化187K，因為多變的氣候先是一場雨戰，沒多久又被豔陽曬成人乾，但是意外的是到了終點雖然累，感覺似乎還可以在騎

10月參加輪壩西濱的賽事，原本報100公里，因為必須有較長距離練習，自己去改成200K，沒想到這場賽事，讓我狠狠先體驗，逆風、側風無情一波波來回吹，讓你毫無招架能力，去程騎了3小時，回程花了5個小時，站著都會被風吹往後走，沿途搭在配我的尖叫聲，完賽只差沒想把車丟掉，雖然我沒辦法很常練習，但是每一次練習，我都很努力從中學習，希望能多一點經驗，多一點熟悉，看自己能不能夠有些進步

好事多磨

終於快到了要比賽的日子，原本要參加一日北高的8人小組，有些人因為私人不可抗拒因素不能參與，外加重感冒生病的Eric還在觀察的是否能成行，所以剩下4人確定可以去，平常練騎的堅強破風成員，四帥都到雙塔去了，我們剩下的只有老弱婦孺留在北高360，也因為我們四人都是第一次參加，只能慌張的自立自強起來，行前開會Boris研究路線，還好賽前一天Eric終於確認歸隊，還多找來一個強而有力的破風新朋友「朝和」幫忙，讓我們吃了一顆定心丸，變成6人小隊，所以北高的這段路上，沒有因為人少感覺孤單

（最後定案的6人小隊）

另外一點是，賽前一周我的身體出了狀況，因為腰一直痠痛，導致腳連行走都痛，緊急推拿、針灸….但是還是不見好轉，最後我想只能聽天由命了，不幸的是居然連「閃電」颱風都來攪局湊熱鬧，聽說沒有東北風順順吹了，讓我們大家的不安感不斷爆棚

最後的戰役終究要開始

為了11/7這天，大家說好6號下午要請假回家睡覺，不知道是太亢奮還是太緊張，我翻來覆去就是睡不著，所以只好起來等時間到保姆車來接送，到了出發點廖添丁看到盛況空前的奇景，滿滿的保姆車滿滿的參賽者，真的驚歎連連啊，這些車是哪裡跑出來的，北高就這麼多人了，那雙塔呢？？

我一下車就感受到狂風亂吹的威力，左一下右一下的，不由得又讓我緊張起來，但逼緊的時間也無法讓你一直關心風，必須趕快動起來整理裝備，確認電子用品的安裝，就這樣終於等到半夜12:00賽事正式上場，廖添丁廟出發的一路上，我拉高了警戒心全神貫注 ，因為我沒有練過夜晚騎車，面對烏漆麻黑的西濱道路，我真的膽戰心驚，因為要張大眼睛看路況，要小心路面是不是有坑洞，還要注意前輩說的：「路上會有遺落的水壺炸彈、車燈，更要注意靠近你的其他公路車，會不會有什麼特殊狀況,，讓你來不及反應，搞得我神經緊繃手一刻都不敢離開手把。」

（準備出發比賽了）

然後還有應接不暇的狂風亂舞，不斷前後左右的亂吹，說實在的騎到永安漁港就出現厭世了，害怕夜騎跟側風的我速度根本拉不起來，導致原本說好的速度我一直跟不上，喬安看我一直慢，他要喊這時的領騎降速，我制止了他了，我說：「沒關係！你們先騎我慢一點，我先適應一下」，於是我跟在他們後面努力地踩踏著，夜晚的每一刻對我來說都是煎熬，期待時間一分一秒的過去，終於天亮了，而我也能慢慢適應正式的進入順騎的軌道。

（一直努力奔馳著的我們）

「狂風」離開了！換「沒風」作東招待我們，「逆風」也緊接出來幫忙阻擋我們前進，後面還有本日的特別來賓「豪大雨」，經歷這天人生好黑暗，腳痛感不斷上揚，在補給點一直噴著撒隆巴斯壓制著，我也一度騎到懷疑人生，也在想我要不要上車，或再堅持努力下去，也因為大雨讓我濕透了，加上撒隆巴斯附著在衣服上，使得體感溫度更冰冷，休息的時候二度失溫發抖，一路來的惡劣氣候 ，真的讓我們哭笑不得，說好的只有東北風順順吹呢？

途中的兩個小插曲 ，一個是經過228公里時 ，道路變小左右兩側有工程在施工 ，下著毛毛雨地上是濕的 ，慶幸的剛好有一台大貨車擋著 ，所以我們全部減速 ，經過後才發現原來有好幾個車友 ，在鋪在地上的大鐵片摔車 ，我經過看到就三個好可怕 ，一個女兒捂著臉一個男生膝蓋褲子全破 ，經過後立刻通知雙塔組的經過這路段要注意 ，另一個是大雨中！在一個沒有紅綠燈的產業道路路口，突然衝出來一台車，差點撞到我，人生跑馬燈伴隨急煞車發出的尖銳聲，我的靈魂應該有瞬間跑出我身體外面了，過去後我還驚魂未定，還好路上大家去喝了碗熱騰騰的羊肉湯，安撫我驚嚇受傷的心。

（好吃的牛肉湯、羊肉湯 謝謝K哥K嫂招待 ）

進入高雄市區開始，有著脫不完的卡，不知道是腳沒力還是卡踏壞掉,，扣片與卡踏突然緊緊相依不願分開，讓我每一次停車越來越難脫卡，需要拉長脫卡的距離也越來越遠，最後一次提前50公尺脫卡還脫不下來，差點因為脫不了卡摔車，最後40K決定一定不能在上卡，不然一定會摔車，只能腳輕輕地斜放踏板上踩，也因為這樣我無法騎快，請隊友先走但是他們堅持等我，就這樣慢慢龜完到終點，我終於完成了2020360屬於我的一日北高，我做到了一步一腳印我騎到了高雄了

(完賽後我靠著旁邊的牆站了10分鐘不想動)

我們的團隊

真的要很謝謝我們決戰黑騎士團隊，除了事前的練騎時，男生們總會一直規劃路線，知道我比較怕車幫我護航破風，比賽當天更怕我們有甚麼狀況，從富貴角一路一直努力趕上我們，卻忽略了！為了趕上我們會讓他們耗損更多體力，他們可是要騎到墾丁，騎得可是雙塔520啊～為了我們犧牲自己輕鬆的速度，只為了我說的：「我們一定要合體拍照，真的見到你們那一刻，真的很感動眼眶紅紅，謝謝PETER.麵哥.寶哥.明祥哥 你們辛苦一直追逐著我們。」

（雙塔、北高終於合體 補給車小盛很驚訝的怎麼團員越來越多）

也謝謝行前有喬安辛苦的規畫行程，補給點停靠和當天的聯絡統籌辛苦你了，而且還來了兩個生力軍Eric和朝和破風，而我只需要放空自己，負責食物補給品跟藥物準備（還好都沒人用到），還有聰哥會把我們的地理位置確認好，避免走錯方向，賽後更有Boris帶領我們高雄趴趴走當網美，更謝謝K哥一早搭高鐵下來陪騎 ，K嫂幫我們提前去買熱呼呼有名的牛肉湯當補給，有你們我真的好幸福

一日雙塔&北高的物品準備

補給車

專業有經驗的補給車（先做好賽前的路程溝通）

食物&藥品

香蕉、水果、餅乾、糖果、水、還有個人所需的能量膠、BCAA、咖啡因

服裝

車衣、車褲、手套、袖套、安全帽、面罩、襪子、風衣雨衣、 反光背心

電子用品

車前燈*3 、車尾燈*3 、安全帽燈、 LED燈牌 、（因為一個使用一個可以拿去充電，或是怕不小心遺落了就沒有備用，這次朋友就遇到路上掉了，然後新買車燈買到不良品，直接壞掉不能用，所以有三個燈比較好替換）

車子必要裝備

水壺X2、備胎X2、眼鏡X2、車機、行動電源X2

一日北高對我而言

聽說今年非常難騎，其實我也不知道以前是怎樣的，因為沒參加過，但我很慶幸是在我練騎的時候，都讓我碰見最差的氣候，雖然練騎不多，但是多了很多經驗跟掌控能力，所以在面對這場艱難的戰役，我反而能用平淡的心情面對，而這場賽事！真的是目前我的運動挑戰中時間最久的，整整花了我19小時，過程中經歷了面對黑夜的「恐懼」~側風無情亂吹來的「害怕」~告訴自己「冷靜」面對~學習「專注力」~「相信」隊友的心~咬緊牙的「毅力」~最後終究「突破自己」，這是我的心得，一路上心態的調整，也自己感到最驕傲的一部分，當然我還有很棒的隊友們，一直鼓勵跟帶領，陪著我一起任性，這也是這次最大的動力，我相信你們看我練車的狀況，真的有在內心幫我捏一把冷汗，謝謝你們相信我，我的這360成就是屬於你們的，更謝謝補給車司機小盛的幫忙，讓我們一路上非常順利,辛苦你了。

特別謝謝Peter用極端的方式鼓勵我，現在的也許不強但是我進化了，還有謝謝麵哥總是在我練車墊底的時候，把我壓回來，還有喬安聰哥一路上的陪伴

(屬於我的堅持,更是對大家的一份感謝)

給這次挑戰一日北高、雙塔大家的話

給學長、學姐

辛苦你們了，很佩服你們能一次次的挑戰，那個毅力、體力真的是無人能敵的，恭喜你們完賽，希望有天我也能向你們看齊，能更精進

給這次沒完成的大家

不管是身體評估，體力評估，氣候評估所以無法完成這次挑戰，相信你們當下已經做好最正確的選擇，不要因為失敗或上車而傷心，我們都一起在這條路上，這一天一起努力過，那個回憶就滿滿了！路永遠都在安全最重要，那下次我們再來復仇~如果可以我們明年再見

（謝謝志清哥的美照）

#一日北高360

#2020360

騎士

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