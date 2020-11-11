單車環島／《台北-彰化》二日遊攻略

9月份一時心血來潮，規劃了11/7~11/8單車分段環島《台北-彰化》二日遊，號召了同學好友共10人一起來共襄盛舉。其間造訪了三大漁港（竹圍、永安、南寮漁港）和三大廟宇（白沙屯拱天宮、大甲鎮瀾宮、鹿港天后宮）還有五個私房景點（白沙岬燈塔、新竹香山海之聲、後龍好望角、通宵神舍、苗栗苑里心雕居）。兩天共騎乘了約235公里，雖然不輕鬆但卻很充實。

《第一天（11/7）行程》

八里渡船頭（集合）→（22K，60分鐘）→ 竹圍漁港 →（20K，50分鐘）→ 白沙岬燈塔→（11K，25分鐘）→ 永安漁港 →（20K，45分鐘）→ 南寮漁港 →（17K，40分鐘）→ 香山海之聲 →（26K，90分鐘）→ 半天寮休閒文化園區 （後龍好望角）→（5K，20分鐘）→ 白沙屯拱天宮 →（2K，10分鐘）→ 欣園民宿 → (0.5K，5分鐘）

07：30 ~ 07：50 八里渡船頭集合

07：50 ~ 08：00 出發

09：00 ~ 09：30 竹圍漁港（在全家福現做魚丸吃魚丸湯）

10：20 ~ 10：50 白沙岬燈塔

11：15 ~ 11：35 永安漁港（吃炸花枝 丸、鹽酥雞）

12：20 ~ 13：20 午餐--南寮漁港（謝太太海鮮--市場2樓A 9)

14：00 ~ 14：20 新竹香山海之聲

15：50 ~ 16：20 半天寮休閒文化園區（後龍好望角）吃烤玉米、飛魚卵香腸

16：35 ~ 16：55 白沙屯拱天宮

17：00 ~ 17：15 欣園民宿Check in

17：20 ~ 18：20 盥洗

18：20 ~ 19：50 晚餐--金帆船海鮮餐廳外送桌菜

20：00 ~ 22：00 準備就寢休息

先前以 Google Map 規劃預計騎乘距離及時間

第一天實際騎乘距離約 122 公里，騎乘時間約 6 小時

一早天氣陰，從蘆洲家裡沿著八里自行車步道方向騎往今天的集合地點：《八里渡船頭》。

八里自行車道近關渡大橋段

刻著八里左岸的石碑，中間看似二塊石碑的接縫卻是淡水河，上頭的關渡大橋正是最好的分界點，石碑左邊刻上《八里左岸》右邊則是映在淡水河的《八里左岸》蠻有意思的。

片片芒花恣意隨風飄動，和停靠在淡水河邊的舢舨，呈現了最自然又美好的景致。

秋季限定台灣欒樹自行車步道，經過這裡感覺超療癒的！

07：50 前大家陸續抵達了《八里渡船頭》，準備出發前先拍張團體照留影一下。

首先騎往《十三行博物館》，然後接台15線西濱公路，往第一站：《竹圍漁港》前進。

《竹圍漁港》是北桃園具休閒功能的觀光漁港，美麗的景色也吸引偶像劇「偷心大聖PS男」來此取景。竹圍漁港的北邊入口，建有一座彩虹橋，採用紐爾遜鋼拱橋建造，是竹圍漁港的一大地標，入夜後更顯浪漫。

來到《竹圍漁港》當然要來吃一碗美味的魚丸湯才不虛此行。

美味的綜合魚丸湯

離開《竹圍漁港》後，繼續往第二站：《白沙岬燈塔》前進。

沿著台15線觀音方向，看到往《白沙岬燈塔》指標後即可左轉。

在進入燈塔前先在拱橋上拍張團體照留影

白沙岬人行拱橋位於「桃園市觀音區白玉里中興路」上，（在「石觀音甘泉寺」與「觀音海濱休憩園區」之間）。

《白沙岬燈塔》位於觀音海岸，在台中港燈塔未興建前，是台灣本島最西邊的燈塔，週邊設有環形步道，還可順遊觀音濱海遊憩區。白沙岬雪白的塔身在蔚藍海天之間顯得更為耀眼，西元1901年點燈啟用後，在日治時期就已是台灣著名勝景，歷經百年以上的歲月洗禮，在2001年獲選入列文建會「台灣歷史建築百景」，燈塔建築本體、圍牆與日治時期的日晷儀隔年公告成為桃園第一座縣定古蹟，是目前保存最完整的日治初期燈塔。

離開《白沙岬燈塔》後，繼續騎台15線往第三站：《永安漁港》前進。

《永安漁港》位於社子溪出海口，原名崁頭屋港，是親子們一起騎車啖海鮮美食的好去處，離綠色隧道不遠的路程就可以輕鬆騎到，是全家人休閒娛樂的好去處。

在離開《永安漁港》前先拍張照留影一下

離開《永安漁港》後，繼續騎台15線西濱公路，往第四站：《新竹南寮漁港》前進。

《南寮漁港》位於新竹巿西北海濱，離新竹市區約30分鐘車程，南寮舊港及其周邊聚落為新竹市早期發展地區之一，具有重要的歷史文化價值，過去並曾是各地魚貨漁船的集散地，並有『南寮歸帆』的雅稱。

抵達今天午餐地點：市場2樓A9謝太太海鮮專業料理店。

享用新鮮美味的海鮮大餐

飽餐一頓後，大夥先在市場外拍照留影，準備往下一站前進。

離開《南寮漁港》後，繼續騎台15線西濱公路，往第五站：新竹香山《海之聲》前進。

《香山重要濕地》屬泥質海灘濕地，棲地生態系多樣，包含河口濕地（客雅溪口）、鹽生草澤濕地（大庄、美山及山罟沿岸）、紅樹林濕地（海山沿岸）及潮間帶灘地海朝山、美山及香山沿岸）等，因多樣且豐富的底棲生物，吸引大批水鳥覓食棲息。

【海之聲】新竹秘境

一條通往天堂的路，聽說它最美的時候是傍晚退潮的時候，夕陽會在正前方落下，大海、藍天、沙灘、夕陽，這裡儼然成為最美的一副畫，可以沿著河堤走向海，就像走向天堂一樣，可在此靜靜感受它的美，難怪是攝影師取景的最愛。

張開雙手擁抱大海，感受一下海風的氣息。

單葉蔓荊為台灣海岸常見植物，秋冬花朵盛開，紫色的花恰好搭配季節色彩，是否覺得秋意無限呢？

在離開《海之聲》前先拍張照留影一下

離開《海之聲》後，繼續騎台15線西濱公路，往第六站：後龍《好望角》前進。

看到《海角樂園》指標後向右轉

半天寮休閒文化園區(好望角風景遊憩區)位於苗栗後龍溪與西湖溪以南一塊視野遼闊的台地上，早期是軍事基地，海防部隊撤走後，這裡建了21座風力發電機，是目前全台容量最大的風場，近年縣府在此興建步道、觀景台、停車場，並銜接日據時期興建的三座舊隧道，成為「半天寮濱海休閒文化園區」，好望角步道是條兼具山海晨昏美景與歷史古蹟的步道...

一路緩坡向上

最後路段坡度太陡，已經有人受不了下來牽車了。

最後奮力一騎終於抵達《好望角》，此處視野遼闊是欣賞海景與看風車的好去處 。

看到烤玉米的攤車，香噴噴的味道，感覺肚子又餓了。

香辣好吃的烤玉米

飛魚卵香腸也蠻不賴的！

是不是很帥啊!

離開《好望角》後，繼續騎台15線西濱公路，往第七站：《白沙屯拱天宮》前進。

白沙屯舊名「白沙墩」，位於苗栗縣通霄鎮西北方，北臨過港溪與後龍鎮相望，是西部縱貫鐵路上的濱海小站。清康熙年間即有漢人移入，是通霄最早的屯墾聚落，乾隆時期已漸成市街，以閩人占絕大多數，早期以農為主，漁業為副。在這依山傍海的村落，海岸線上東北季風帶來的大量風沙，堆積雪白的新月型沙丘，「白沙墩」之名由此而來，日治大正時代改稱「白沙屯」襲用至今。

清光緒二十三年蔡振豐編纂之《苑裡志》描述白沙屯為「山海之近於斯為最狹」，自古便是新竹到大甲的官道必經要站，是重要的海防汛守之地。今則為台1線與台61線西濱快速道路交接處。

拱天宮，是白沙屯地方信仰中心。清咸豐晚年，白沙屯居民有鑑於媽祖神像長年輪值奉祀於爐主家，遲遲未有禮拜殿堂，於是倡議集資創建。清同治二年（1863），在約三百坪的地基上建築三十多坪的「土埆厝」，以奉祀媽祖神像，即現今拱天宮前身。日治昭和五年（1930），經一甲子的風雨剝蝕，土埆結構已漸斜傾，有失禮神誠敬，地方信士提議為使廟宇堅實穩固，改以磚石修建。日治昭和十年（1935）中部發生大地震，本宮前殿受餘波影響略損，信眾再度鳩資修葺，以維廟貌。民國六十三年十二月十七日本宮修訂組織章程依法改組為管理委員會，陸續興建鐘鼓樓、兩側廂房、及改建前後各殿的硬體設施，於民國七十八年十月竣工完成現有莊嚴富麗之規模。

在離開《白沙屯拱天宮》前先拍張照留影一下 。

抵達今晚下榻的民宿。

到了民宿後忽然下起雨來，好在餐廳願意外送豐盛的桌菜來民宿

大家洗去一身疲累，換上輕便衣服後，便下來餐廳享用美味的晚餐。

準備就寢好好睡一覺，養足精神以應付明天的行程。

《第二天（11/8）行程》

欣園民宿→（9K，30分鐘）→通宵神社 → （6.5K，15分鐘）→ 苑里心雕居 →（14K，45分鐘）→大甲鎮瀾宮→（42K，2.5小時）→ 津津古早味蝦丸（午餐）→（0.2K，5分鐘）→ 鹿港天后宮 →（31K，1.5小時）→ 高鐵彰化站→高鐵板橋站（或高鐵台北站）→ 結束行程各自回溫暖的家

06：30 ~ 06：55 起床盥洗

07：00 ~ 07：25 早餐（欣園民宿提供漢堡、豆漿）

07：30 ~ 07：35 欣園民宿出發

08：00 ~ 08：20 通宵神社

08：35 ~ 09：25 苑里心雕居

10：00 ~ 10：25 大甲鎮瀾宮

12：55 ~ 13：25 午餐--津津古早味蝦丸

13：30 ~ 13：45 鹿港天后宮

15：30 ~ 17：00 高鐵彰化站（打包單車、取票、休息）

17：24 ~ 18：31 高鐵板橋站

~ 18：39 高鐵台北站

（0842車次）

先前以Google Map規劃預計騎乘距離及時間

第二天實際騎乘距離約 102 公里，騎乘時間約 4.5 小時

第二天吃完早餐要出發前，先和有在練氣功看不出實際年紀的民宿老闆娘一起拍照留影。

今天的第一個景點，就需騎上稍有坡度，位於半山腰的《通霄神社》。

通霄神社位在虎頭山公園的半山腰，海拔不到100公尺，興建於西元1937年，民國91年（西元2002年）11月被登錄為苗栗縣歷史建築，是通霄最著名的歷史古蹟，也是台灣少數的日式神明建築。神社是日本人神道信仰中心，日治時期在台灣各地興建了200座的神社，大都被拆毀，只有少數保存較為完整，通宵神社是其中之一。現存的通霄神社主殿、幣殿已遭受到拆毀，僅存基台，但四周的環境仍可讓人感受到日本神社的氛圍。

在第二次世界大戰後，國民政府接收台灣，台灣各地的日本神社多遭破壞拆毀，北台灣僅有桃園神社保存最為完整，其次就屬通霄神社了。當時的第二任通霄鎮長湯長城將拜殿改為通霄鎮忠烈祠，因除供奉先烈義士外還有供奉延平郡王鄭成功，地方上遂又稱為鄭成功廟，神社社務所是通霄神社保存最完整的附屬建築物，但長期遭民眾佔用，遭到了改裝及部份破壞，缺乏妥善的維護。「通霄神社」於2002年11月26日被指定為歷史建築，並得到文建會1700萬元補助而展開修復，正式的整修工程於2004年5月17日開始，於民國2005年1月24日完工。在九二一震災重建委員會襏款2000萬元維修復原通霄神社時，因為裡頭佔用的住戶不肯搬遷，故未能對歷史更悠久、更值得保存的原社務所部份進行維護。現在神社的主體建築物，僅剩拜殿較為完整，是光復之後改造過的面貌，拜殿依既有樣式修復，不再恢復神社舊貌。拜殿屋面則採取傳統日本神社銅皮包覆的樣式，因此形成了兼具中式與日式建築風味的日本神社。

在離開《通宵神社》前，先拍張照留影一下往下一站《心雕居》前進。

《心雕居》為私人美術館，主建築為傳統閩氏一條龍古厝，前主人陳烱輝曾經深入屏東排灣族部落與族人共同生活，鑽研原始木雕之精髓。於1972年返鄉成立「山地門雕刻社」，1986年陳烱輝運用排灣原始木雕圖騰裝置園區周圍景觀。將原住民木雕文化融入傳統閩氏建築物裡為心雕居最大特色。陳烱輝於1990年過世之後，家族保留了這個空間。2007年由胞弟陳清海先生承接，並重新擴大整建及綠化，目前園居整建已部分完成，整建後的心雕居是一處充滿藝術個性的人文空間，人們走進這裡，映入眼前每一木雕作品皆由心雕居創作而成，處處可見主人陳清海對藝術創作及傳承文化的用心。

和原住民風格的雕塑 一起拍照

悠閒的和同學們吃著點心，開心的聊著天。

好喝的熱樹葡萄梅露飲

櫃檯前還有賣友善農法栽種的無毒檸檬，在農業要做到有機困難度較低，但要做到無毒困難度就非常高了，所以若真是無毒，建議大家多多支持。

在離開《心雕居》前，先拍張照留影一下，再來繼續往下一站《大甲鎮瀾宮》前進。

《大甲區鎮瀾宮》為全臺最知名的媽祖廟之一，已有二百多年歷史，全年香火鼎盛、信徒絡繹不絕，加上每年農曆三月舉辦的遶境出巡，已是世界級的宗教盛事，吸引國內外遊客前來參與，是大甲最具代表性的景點，鎮瀾宮的紫羅蘭翡翠媽祖和地下一樓媽祖文化館中的黃金媽祖更是鎮殿之寶，現在媽祖更被列為臺中三寶之一，成為臺中旅遊的必遊景點。

大甲區鎮瀾宮據說是清雍正8年（西元1730年）自湄洲天后祖廟恭請媽祖神像來臺。後因香火鼎盛，於雍正10年（西元1732年），在臺中市大甲區大甲里興建小祠，直到乾隆35（西元1770年）改建小廟為「天后宮」，乾隆52年（西元1787年）重建，才被載於臺灣淡水廳水獻中。往後由大甲士紳屢次發起重建並改為「鎮瀾宮」。

在離開《大甲鎮瀾宮》前，先拍張照留影一下，再來繼續往下一站《鹿港》前進。

擁有六十年歷史的《津津民俗小吃》，由兩棟樓仔厝連結的店面，騎樓下設置了攤位與生財器具，吊掛了古早味三字的紅燈籠顯得特別醒目， 「津津民俗小吃」以賣手工肉丸起家，傳承三代在地經營超過六十年，早期津津古早味蝦丸為鹿港小鎮知名店家，現以提供麵食、飯類、湯品及小菜等。

香噴噴的滷肉飯配小菜、香腸、五香肝 。

乾麵+香腸

好吃的蝦丸湯

吃飽飯後再前往附近的《鹿港天后宮》前進。

國定古蹟的殿宇《鹿港天后宮》，創建於明末1591年，創建迄今已逾四百餘年，是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇，現被列為國定古蹟。由於坐落在早期貿易興盛、文化薈萃的鹿港，故寺廟建築，一樑一柱、木雕、石雕、彩繪皆出自於名匠之手。華美至極，處處盡顯其豐富的歷史人文風采。更因為屢顯神蹟、宮務管理有方，香火始終鼎盛不衰，目前信徒遍佈全世界各地，是台灣相當具代表性的媽祖廟，亦為研究史料、考證古蹟、探索民俗信仰等各方人士眼中的瑰寶。

在離開《鹿港天候宮》前，先拍張照留影一下，再繼續往最後一站《高鐵彰化站》前進。

在往《高鐵彰化站》的路上，最後一次來到便利商店補給。

彰化田中的鄉間小路，隨風飄曳的黃金稻浪，真的是極致美景。

15:30 終於提前騎到了《高鐵彰化站》

《高鐵彰化站》位於彰化縣田中鎮，故亦被稱為高鐵田中站，為台灣高速鐵路的鐵路車站。位於田中鎮彰95線鄉道（田中鎮往田尾鄉的聯絡道路，大社路一段附近），也就是彰化縣田中鎮明禮國民小學東南方的新厝地區，彰化高鐵站預定地距離最近的台鐵田中車站約3公里遠。2016年4月獲得美國Architizer主辦的A+建築獎車站類「觀，眾票選獎」。

本站也是服務南彰化地區（因為北彰化地區居民只需在台中站乘車即可，另南彰化西南部部分區域則屬於高鐵雲林站的服務範圍）及南投縣西南部地區居民的高鐵站。另根據2017年3月行政院公布的前瞻基礎建設計畫，未來將建設一條連結高鐵與台鐵田中車站的支線，並作為往後集集線的聯絡路線。

結束了二天愉快的旅程，在高鐵彰化站前拍照留影

來自動售票機前，取之前就已事先預購的高鐵車票

來到高鐵月台看見美麗的夕陽，不禁讓我想起《夕陽伴我歸》這首歌曲。

準備搭《17:24》北上的高鐵，回台北溫暖的家，期待下一次的單車分段環島旅程。

第一天https://www.relive.cc/view/veqzG2pDg7v

第二天https://www.relive.cc/view/vJOK9PLXZ5q

「單車分段環島台北-彰化二日遊」影片連結