快訊

共軍運-8反潛機今再侵我空防 空軍巡邏兵力對應

大賺！富邦金前10月每股盈餘逾7元 創金控有史來最高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／教練差點遇恐怖攻擊 汀恩心驚驚

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

挑戰維也納公開賽連霸失利，奧地利名將汀恩（Austrian Dominic）還成傷兵，不過他透過社群平台宣布腳傷已經復原，本周就會啟程倫敦，參加封關大賽ATP年終賽。

今年美網首度嘗到大滿貫金盃滋味的汀恩，上月維也納公開賽挑戰衛冕失利，8強賽就止步，過程還受傷，因此退出剛落幕的巴黎名人賽，他說：「這花了我2到3天復原，之後我就開始為在倫敦O2體育館舉行的年終賽準備。」

汀恩形容，最近幾周行程都很忙碌，接續計畫明天就和團隊前往倫敦，「這是2020年的最後目標，去年我在這有很好的回憶！」去年他除4強賽打下德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev ），預賽還曾拍下「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），最終才在決賽不敵希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。

奧地利首都維也納，本周剛發生槍手槍殺4名民眾的恐怖攻擊，汀恩提到這場攻擊以「非常非常難過」形容，他還透露自己教練離案發地點很近，「這是百感交集的一周，我的教練馬蘇（Nicolas Massu）也經歷了這次恐怖攻擊，他當時正在附近餐廳吃晚餐，被關到半夜2點半。」

汀恩 Roger Federer 美網

延伸閱讀

網球／巴黎名人賽 梅德維夫今年首冠

網球／腳長水泡 汀恩巴黎名人賽不打了

網球／維也納公開賽 小約參戰、諸侯哀號

法網／5小時打好打滿 阿根廷小巨人退汀恩闖4強

相關新聞

網球／教練差點遇恐怖攻擊 汀恩心驚驚

挑戰維也納公開賽連霸失利，奧地利名將汀恩（Austrian Dominic）還成傷兵，不過他透過社群平台宣布腳傷已經復原...

高球／名人賽前冠軍染疫退賽 前球王：很難受

美國名人賽本周四登場，但2017年奪冠的西班牙名將賈西亞（Sergio Garcia）卻在開戰前去診新冠肺炎，退出今年角...

拔河／年度封關戰 協會盃14日登場

拔河界年度最盛大賽事，同時也是年終封關戰的109年協會盃拔河運動錦標賽，將於14日在台中港區體育館登場，全台各級拔河隊伍...

網球／前女友指控動粗 德國金童反擊

俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）昨天凌晨打下巴黎名人賽金盃，結束13個月的「冠軍荒」，但賽後焦點卻被...

桌球／世界盃八強止步 鄭怡靜自認狀態不差續戰年終賽

我國女子桌球好手鄭怡靜昨天在山東威海舉行的女子世界盃桌球賽中，於女單八強賽止步後，接下來將繼續留在中國大陸備戰即將在19...

桌球／女子世界盃 鄭怡靜、陳思羽都落馬

歷8個月停賽，國際桌球賽事本周在大陸山東威海的女子世界盃重燃戰火，我國女將陳思羽和「一姊」鄭怡靜昨天單淘汰賽都闖過首關，...

網球／巴黎名人賽 梅德維夫今年首冠

德國網球名將澤瑞夫在巴黎名人賽4強賽力退「西班牙蠻牛」納達爾，但是連3站奪冠的希望昨天凌晨被俄羅斯好手梅德維夫粉碎，且是...

桌球／女子世界盃 鄭怡靜、陳思羽8強止步

經過8個月停賽，國際桌球賽事昨天在中國大陸山東威海的女子世界盃重燃戰火，我國女將陳思羽和「一姊」鄭怡靜分闖8強，陳思羽挑...

田徑／告別學生身分 羅佩琳：想繼續跑下去

去年全運會完成女子400公尺跨欄4連霸，跨欄常勝軍羅佩琳上周全大運「告別戰」卻失利，挑戰400公尺跨欄5連霸夢碎，「銀恨...

桌球／女子世界盃 陳思羽、鄭怡靜分闖8強

經過8個月停賽，國際桌球賽事昨天在中國大陸山東威海的女子世界盃重燃戰火，我國女將陳思羽和「一姊」鄭怡靜今天16強賽都打下...

自由車／正向面對疫情 馮俊凱職業車隊續約一年

新冠肺炎疫情今年衝擊全球，職業車壇也停賽長達5個月，不過我國自由車好手馮俊凱仍獲得巴林麥拉倫車隊續約一年的肯定，2021...

世桌賽／直落四取勝 鄭怡靜挺進8強

台灣桌球一姐鄭怡靜睽違8個多月以來，首次參加國際賽，今天女子世界盃桌球賽首戰以4比0橫掃美籍華裔女將吳玥，晉級8強，晚間...

熱門新聞

秒殺田中馬拉松 媽找兒子代跑拿第一網路罵翻

NBA球季72天後重啟 各隊部署大亂

日職／火腿檢討洋砲戰力 王柏融明年迎接合約年挑戰

NBA／保羅聯手紫金雙星？球評：八成五機會加入湖人

P聯盟／新世代球星 高國豪、田浩超人氣

日職／大力補強卻無緣季後賽 樂天又要換教頭？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。