網球／教練差點遇恐怖攻擊 汀恩心驚驚

挑戰維也納公開賽連霸失利，奧地利名將汀恩（Austrian Dominic）還成傷兵，不過他透過社群平台宣布腳傷已經復原，本周就會啟程倫敦，參加封關大賽ATP年終賽。

今年美網首度嘗到大滿貫金盃滋味的汀恩，上月維也納公開賽挑戰衛冕失利，8強賽就止步，過程還受傷，因此退出剛落幕的巴黎名人賽，他說：「這花了我2到3天復原，之後我就開始為在倫敦O2體育館舉行的年終賽準備。」

汀恩形容，最近幾周行程都很忙碌，接續計畫明天就和團隊前往倫敦，「這是2020年的最後目標，去年我在這有很好的回憶！」去年他除4強賽打下德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev ），預賽還曾拍下「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），最終才在決賽不敵希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。

奧地利首都維也納，本周剛發生槍手槍殺4名民眾的恐怖攻擊，汀恩提到這場攻擊以「非常非常難過」形容，他還透露自己教練離案發地點很近，「這是百感交集的一周，我的教練馬蘇（Nicolas Massu）也經歷了這次恐怖攻擊，他當時正在附近餐廳吃晚餐，被關到半夜2點半。」