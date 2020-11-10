快訊

時力黨主席出爐！ 陳椒華接任新黨魁

台大生墜樓：如何接住將殞落的生命？談心理健康急救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高球／名人賽前冠軍染疫退賽 前球王：很難受

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

美國名人賽本周四登場，但2017年奪冠的西班牙名將賈西亞（Sergio Garcia）卻在開戰前去診新冠肺炎，退出今年角逐冠軍獨有的「綠夾克」行列，讓上個月也曾染疫的史考特（Adam Scott）大喊可怕。

史考特因確診曾缺席2場比賽，如今聽聞賈西亞染疫，他說：「現在像是一周有一個人，或是再多一些人確診陽性，而且有些就像是賈西亞，是比賽前冠軍，因此缺席讓人難受。」

賈西亞宣布確診退賽後也說，會十分想念名人賽；名人賽舉辦球場奧古斯塔球場的主席里德利（Fred Ridley）則表示，會祈禱賈西亞和家人安然無恙，也會十分思念這位前冠軍。

PGA從6月復賽，賈西亞是第18位確診新冠肺炎的選手，也是第2位因確診退出名人賽的選手，不過另一位是名人賽「菜鳥」、智利選手尼曼（Joaquín Niemann），相較之下3年前奪冠的賈西亞染疫，獲得更多關注和選手共鳴。

美國名人賽受新冠肺炎疫情影響，從4月初延期到本周四才開戰，今年也是我國旅美好手潘政琮的名人賽初體驗，美國名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）將挑戰衛冕。

史考特 美國名人賽

延伸閱讀

P聯盟／林志傑暌違11個月再出賽 許晉哲求他多出手

P聯盟／富邦勇士三洋將熱身賽輪番登場 張宗憲擬缺陣

P聯盟／三洋將加入練球 富邦勇士豪華陣容成型

日職／陳偉殷先發對軟銀 投8局退場隊友無援護0:2吞敗

相關新聞

高球／名人賽前冠軍染疫退賽 前球王：很難受

美國名人賽本周四登場，但2017年奪冠的西班牙名將賈西亞（Sergio Garcia）卻在開戰前去診新冠肺炎，退出今年角...

拔河／年度封關戰 協會盃14日登場

拔河界年度最盛大賽事，同時也是年終封關戰的109年協會盃拔河運動錦標賽，將於14日在台中港區體育館登場，全台各級拔河隊伍...

網球／前女友指控動粗 德國金童反擊

俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）昨天凌晨打下巴黎名人賽金盃，結束13個月的「冠軍荒」，但賽後焦點卻被...

桌球／世界盃八強止步 鄭怡靜自認狀態不差續戰年終賽

我國女子桌球好手鄭怡靜昨天在山東威海舉行的女子世界盃桌球賽中，於女單八強賽止步後，接下來將繼續留在中國大陸備戰即將在19...

桌球／女子世界盃 鄭怡靜、陳思羽都落馬

歷8個月停賽，國際桌球賽事本周在大陸山東威海的女子世界盃重燃戰火，我國女將陳思羽和「一姊」鄭怡靜昨天單淘汰賽都闖過首關，...

網球／巴黎名人賽 梅德維夫今年首冠

德國網球名將澤瑞夫在巴黎名人賽4強賽力退「西班牙蠻牛」納達爾，但是連3站奪冠的希望昨天凌晨被俄羅斯好手梅德維夫粉碎，且是...

桌球／女子世界盃 鄭怡靜、陳思羽8強止步

經過8個月停賽，國際桌球賽事昨天在中國大陸山東威海的女子世界盃重燃戰火，我國女將陳思羽和「一姊」鄭怡靜分闖8強，陳思羽挑...

田徑／告別學生身分 羅佩琳：想繼續跑下去

去年全運會完成女子400公尺跨欄4連霸，跨欄常勝軍羅佩琳上周全大運「告別戰」卻失利，挑戰400公尺跨欄5連霸夢碎，「銀恨...

桌球／女子世界盃 陳思羽、鄭怡靜分闖8強

經過8個月停賽，國際桌球賽事昨天在中國大陸山東威海的女子世界盃重燃戰火，我國女將陳思羽和「一姊」鄭怡靜今天16強賽都打下...

自由車／正向面對疫情 馮俊凱職業車隊續約一年

新冠肺炎疫情今年衝擊全球，職業車壇也停賽長達5個月，不過我國自由車好手馮俊凱仍獲得巴林麥拉倫車隊續約一年的肯定，2021...

世桌賽／直落四取勝 鄭怡靜挺進8強

台灣桌球一姐鄭怡靜睽違8個多月以來，首次參加國際賽，今天女子世界盃桌球賽首戰以4比0橫掃美籍華裔女將吳玥，晉級8強，晚間...

花式滑冰／羽生結弦早大畢業 論文研究動態捕捉花滑跳躍

在冬季奧運二連霸的日本男子花式滑冰選手羽生結弦，今年9月從早稻田大學畢業，他畢業論文使用動態捕捉，紀錄自己起跳後空中旋轉...

熱門新聞

秒殺田中馬拉松 媽找兒子代跑拿第一網路罵翻

NBA球季72天後重啟 各隊部署大亂

日職／火腿檢討洋砲戰力 王柏融明年迎接合約年挑戰

NBA／保羅聯手紫金雙星？球評：八成五機會加入湖人

P聯盟／新世代球星 高國豪、田浩超人氣

日職／大力補強卻無緣季後賽 樂天又要換教頭？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。