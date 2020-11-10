高球／名人賽前冠軍染疫退賽 前球王：很難受

美國名人賽本周四登場，但2017年奪冠的西班牙名將賈西亞（Sergio Garcia）卻在開戰前去診新冠肺炎，退出今年角逐冠軍獨有的「綠夾克」行列，讓上個月也曾染疫的史考特（Adam Scott）大喊可怕。

史考特因確診曾缺席2場比賽，如今聽聞賈西亞染疫，他說：「現在像是一周有一個人，或是再多一些人確診陽性，而且有些就像是賈西亞，是比賽前冠軍，因此缺席讓人難受。」

賈西亞宣布確診退賽後也說，會十分想念名人賽；名人賽舉辦球場奧古斯塔球場的主席里德利（Fred Ridley）則表示，會祈禱賈西亞和家人安然無恙，也會十分思念這位前冠軍。

PGA從6月復賽，賈西亞是第18位確診新冠肺炎的選手，也是第2位因確診退出名人賽的選手，不過另一位是名人賽「菜鳥」、智利選手尼曼（Joaquín Niemann），相較之下3年前奪冠的賈西亞染疫，獲得更多關注和選手共鳴。

美國名人賽受新冠肺炎疫情影響，從4月初延期到本周四才開戰，今年也是我國旅美好手潘政琮的名人賽初體驗，美國名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）將挑戰衛冕。