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拔河／年度封關戰 協會盃14日登場

中央社 / 台北10日電
拔河協會官方臉書粉絲團
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拔河界年度最盛大賽事，同時也是年終封關戰的109年協會盃拔河運動錦標賽，將於14日在台中港區體育館登場，全台各級拔河隊伍將齊聚一堂，爭奪年度最強的頭銜。

109年協會盃拔河運動錦標賽將於11月14日、15日，在台中港區體育館舉行室內拔河賽，這也是台中市近半年來，第2度舉辦國內重要拔河賽事，包括7月曾在台中新社高中辦理室外拔河菁英賽，年底封關戰來到台中港區體育館舉行。

今年協會盃拔河賽共有18個組別、77支隊伍報名參賽，是上半年爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情以來，參賽人數、報名隊伍數最多的一場比賽，因此這場比賽各級別冠軍，將可冠上台灣「年度最強」的封號。

台灣疫情控制成效卓越，不過大會為確保所有選手、工作人員與觀賽民眾健康、安全，仍採高標防疫流程，所有參與賽會的選手與家屬，都得依實名制登記，且進場前都需配合測量體溫，現場還有消毒酒精供大家使用，希望防疫做到滴水不漏。

中華民國拔河運動協會理事長陳建平表示，今年因疫情攪局，上半年活動都受影響，但是協會仍在7月份辦理了菁英賽，10月份也安排了挑戰賽。

此外，協會另在7所高中設立基層訓練站，在訓練優秀選手與扎根發展的工作上雙軌並行、持續努力，未來需要各界支持拔河運動愛好者，給予更多指導與鼓勵，讓拔河運動站穩發展的腳步，繼續擔任全民運動發展的領航者。

協會盃

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