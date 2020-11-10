網球／前女友指控動粗 德國金童反擊

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聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）昨天凌晨打下巴黎名人賽金盃，結束13個月的「冠軍荒」，但賽後焦點卻被屈居亞軍的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）搶走不少；近期遇醜聞纏身的澤瑞夫回答相關問題，強調「一切都非事實」，捍衛自身清白。

澤瑞夫前女友莎瑞波娃（Olya Sharypova）10月底指控，澤瑞夫曾在2019年美網期間向自己丟枕頭，2019年拉沃盃期間自己試圖自殺，也是因為澤瑞夫暴力相向。

相關問題，巴黎名人賽時澤瑞夫又被問過，當時他要媒體直接去看他10月底在個人平台發表的聲明，不過巴黎名人賽決賽後的記者會，他再被問到相關問題，這次選擇用不同方式回應。

澤瑞夫說：「有很多人會想抹去我臉上的笑容，但在這張面具下，我仍是笑得燦爛，我就快成為爸爸了，現在生活一切都很順利，這些人可以繼續嘗試，但我仍會繼續笑著。」

澤瑞夫場外新聞不遜於場上表現，24歲的雖將升格父親，和孩子的母親、同胞名模帕蒂亞（Brenda Patea）今年8月已經協議分手。

澤瑞夫 美網 Daniil Medvedev

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