桌球／世界盃八強止步 鄭怡靜自認狀態不差續戰年終賽

我國女子桌球好手鄭怡靜昨天在山東威海舉行的女子世界盃桌球賽中，於女單八強賽止步後，接下來將繼續留在中國大陸備戰即將在19至22日在河南鄭州舉行的世界巡迴總決賽，並修正這次世界盃的不足之處。

已經取得東京奧運門票的鄭怡靜，在月初就與陳思羽等人一同前往中國大陸備戰女子世界盃桌球賽，同時也是她八個多月來首場國際賽，不過兩人在昨天的八強賽先後止步後，也將繼續留在國外準備下一場賽事，持續為東京奧運備戰。

鄭怡靜指出，這次世界盃是她暌違多時的國際賽，確實在心態和比賽節奏處理上都還不是特別好，讓她有一種沒打到什麼比賽就結束的感覺，但她也自認狀態還不算差，「昨天領先的時候沒有趁勝追擊，心態上似乎還比較保守一點，接下來就好好準備年終賽，把細節的東西再做一些微調。」

鄭怡靜下一場比賽將是19至22日在河南鄭州舉行的世界巡迴總決賽，除了她外，即將在13日開打的男子世界盃桌球賽登場的林昀儒也將會一同出征；至於陳思羽接下來則計劃前往日本參加職業聯賽，並且將會在明年2月才會回國，兩人將繼續以賽代訓，備戰東京奧運。

世界盃8強追平生涯最佳 陳思羽赴日拚聯賽

【中央社／10日電】

台灣桌球女將陳思羽今年女子世界盃再度以8強作收，追平生涯最佳成績，達到原先設定目標，陳思羽今天透露後續規劃，將直接前往日本參加聯賽，預計明年2月返台。

陳思羽今年27歲，2017年首度參加女子世界盃就闖進8強，2018、2019年則在16強出局，今年捲土重來，從小組賽出發，以2連勝挺進16強賽，昨天上午先與香港女將杜凱琹激戰7局、逆轉勝出後，晚上再戰世界排名第2的日本女將伊藤美誠，最終以1比4落敗，無緣挑戰4強。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，陳思羽相隔8個多月再度出征國際賽，這次世界盃從小組賽到8強賽，短短2天賽事中，經歷2場7局大戰，她坦言，「很久沒有參加高強度的比賽了」，第一天打完身體反應比較大。

陳思羽昨天16強賽，面對局數1比3落後，仍不氣餒，以4比3逆勢搶下8強門票，陳思羽表示，贏球關鍵在於意志堅定、心態起伏沒那麼大。

儘管爭奪4強門票失利，未能改寫世界盃生涯最佳成績，但已達到陳思羽原先設定的目標，「比上次的成績好」。

世界盃賽事告一段落後，陳思羽表示，將直接前往日本參加聯賽，預計明年2月回台。