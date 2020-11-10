桌球／備戰桌球年終賽 鄭怡靜繼續調整

台灣桌球一姐鄭怡靜今年在女子世界盃8強賽落馬，她今天表示，這次在世界盃狀態還不錯，後續將繼續調整，備戰11月19日登場的年終賽。

台灣桌球女將陳思羽昨天在中國山東省威海舉行的2020女子世界盃8強賽，以1比4不敵世界排名第2的日本女將伊藤美誠，而過去在賽史上曾拿下1銀、2銅的鄭怡靜，面對德國華裔削球老將韓瑩，同樣未能突破，以1比4輸球，雙雙在8強出局。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情肆虐，鄭怡靜等了8個多月才迎來國際賽，首戰以直落四輕鬆勝出，第2戰被逆轉吞敗，她坦言：「很久沒打國際賽了，在心態上和比賽節奏處理不是特別好。」

鄭怡靜昨天在8強賽局數一度取得2比1超前，但過程中兩度開局大幅領先後被逆轉，鄭怡靜認為，關鍵在於領先時沒有乘勝追擊，反而想等對方失誤，心態變得較保守。

「感覺好像沒有打到什麼就結束了，其實感覺狀況還不錯。」鄭怡靜儘管言談中流露出一絲可惜，但對於自身狀態依舊深具信心。

男子世界盃11月13日至15日接下來將在同一地點舉行，台灣桌球一哥林昀儒、莊智淵都將上陣，後續國際桌球總會（ITTF）世界巡迴總決賽11月19日至22日將移師河南鄭州開打，鄭怡靜、林昀儒將再度出征，鄭怡靜表示，「這幾天會再把細節東西做一些微調」，好好準備年終賽。