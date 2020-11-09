桌球／女子世界盃 鄭怡靜、陳思羽8強止步

經過8個月停賽，國際桌球賽事昨天在中國大陸山東威海的女子世界盃重燃戰火，我國女將陳思羽和「一姊」鄭怡靜分闖8強，陳思羽挑戰4強門票雖被世界排名第2的日本名將伊藤美誠擋下，8強成績仍追平個人最佳成績；鄭怡靜碰削球老將韓瑩浪費第5局2個局末點，遭韓瑩逆轉，同樣8強止步。

陳思羽昨天預賽兩戰都奪勝場，以分組之一挺進16強單淘汰賽，今天首戰碰香港好手杜凱琹再演出局數1：3落後下的大逆轉，以8：11、11：4、3：11、10：12、11：3、11：7、11：6挺進8強，可惜晚上碰伊藤美誠僅在第4局突破，最後更以「再見失誤」結束比賽，以6：11、6：11、7：11、11：6、5：11結束今年賽事。

以第4種子出征的鄭怡靜，首戰輕鬆以直落四拍下美籍陸裔對手吳玥，晚上壓軸戰碰德籍陸裔的韓瑩；36歲的韓瑩世界排名25，擅長削球打法，過去和鄭怡靜交手6次取得5勝，鄭怡靜只有去年的中國大陸公開賽以直落四突破。

今天再交手，鄭怡靜是主動一方，但韓瑩獲得幸運女神眷顧，自己連7分就有3分是擦邊或擦網的幸運球，連第一個局末點也是擦邊球；鄭怡靜雖瓦解第一個危機，但韓瑩單局第4個擦邊球再拿到局末點，最終以12：10先下一城。

鄭怡靜很快調整，第2局以11：3扳平，第3局再以11：7拿下，但第4局以9：11讓出，第5局又浪費2個局末點機會，讓韓瑩連下4分下以12：10取得局數「聽牌」優勢。

第6局韓瑩又出現削邊幸運球，鄭怡靜雖瓦解對手第一個賽末點，最終還是以6：11落敗，無緣挺進明天最終日賽程。

鄭怡靜世界盃最佳成績是2016年亞軍，接續兩年也都留下季軍，去年8強賽不敵大陸名將劉詩雯，今年仍停在8強。