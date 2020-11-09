桌球／不敵伊藤美誠 陳思羽女子世界盃桌球賽8強止步

台灣桌球女將陳思羽今天在女子世界盃桌球賽8強賽迎戰日本女將伊藤美誠陷入苦戰，多數時刻居於下風，最終以1比4落敗，無緣4強，但已追平生涯最佳成績。

2020女子世界盃桌球賽今天晚間在中國山東威海舉行8強賽，台灣桌球一姐鄭怡靜與陳思羽分頭出擊。

世界排名第26的陳思羽小組賽2戰全勝晉級，16強賽更在1比3落後情況下，上演大逆轉，以4比3力退香港女將杜凱琹，搶下8強門票。

陳思羽稍作休息後再度提拍上陣，迎戰世界排名第2、日本女將伊藤美誠，兩人生涯7度過招，陳思羽雖以5勝2敗占上風，但近2次對戰都輸球。

陳思羽今天開賽陷入苦戰，連2局以6比11棄守，第3局雖一路苦追，連續化解對手3個局點，但仍以7比11讓出。

陳思羽第4局重振旗鼓，開局就取得4比0領先，儘管一度被追成一分差，但陳思羽穩住陣腳，以11比6拿下第4局。

陳思羽關鍵第5局一開始就陷入1比5落後，隨後又被對手打出4比1攻勢拉開差距，陳思羽未能複製前一役逆轉戲碼，最終以5比11吞敗。

鄭怡靜成為僅存台將希望，稍後將在8強賽壓軸登場，出戰世界排名第25的德籍華裔女將韓瑩。