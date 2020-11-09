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田徑／告別學生身分 羅佩琳：想繼續跑下去

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台東阿美族跨欄女將羅佩琳（左一）擔任今年關懷盃關懷大使。記者曾思儒／攝影
台東阿美族跨欄女將羅佩琳（左一）擔任今年關懷盃關懷大使。記者曾思儒／攝影

去年全運會完成女子400公尺跨欄4連霸，跨欄常勝軍羅佩琳上周全大運「告別戰」卻失利，挑戰400公尺跨欄5連霸夢碎，「銀恨」的她坦言心態、體能狀況都要重新調整，下月重頭戲全國錦標賽是否參賽還在評估。

羅佩琳今年從國體大碩士班畢業，受新冠肺炎疫情影響延期到10月舉行的109全大運，成她學生運動員最後一戰；她決賽跨過最後一個欄架仍處領先，但金牌機會卻被台體大林玉婕超車，前兩年都居銀的林玉婕以58秒60首度奪金，跑出59秒82的羅佩琳只能帶著銀牌「畢業」。

今天以關懷盃棒球邀請賽關懷大使身分出席記者會的羅佩琳提到，全大運後需要好好調整，尤其是心態；她不諱言多少和全大運結果有關，「最後一個欄下來，我重心不穩，重心跑掉才變這樣。」

109全大運是她第8度參賽，過去7年只有一次因傷居亞，今年雖沒有圓滿結尾，她仍打算延續跑者身分，目前除擔任國小和警察大學教練，下午仍會回國體大訓練，她認真說：「我還想繼續跑，現在早晚帶學生，下午就是自己時間，我會回國體練，有帶學生外自己也可以認真訓練。」

她打算將重心放在明年賽季，全田賽是否參賽還要視狀況決定；將泰半重心都放在賽道，本月19到22日登場的關懷盃，來自台東的羅佩琳返鄉機會不高，但仍呼籲各界體育迷一起前進台東，為追逐夢想的小球員加油打氣。

關懷盃 全運會 棒球

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