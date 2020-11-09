桌球／女子世界盃 陳思羽、鄭怡靜分闖8強

經過8個月停賽，國際桌球賽事昨天在中國大陸山東威海的女子世界盃重燃戰火，我國女將陳思羽和「一姊」鄭怡靜今天16強賽都打下勝利，晚上將分別挑戰4強門票。

女子世界盃共有21名女將與會，前8種子直接進入16強單淘汰賽，另外13名選手經過昨天分組預賽產出另外8席晉級成員；陳思羽昨天先以4：2拍下德國左撇子女將索亞，再以4：3驚險擊敗美籍陸裔對手吳玥，以分組第一之姿前進16強。

今天16強賽首戰，陳思羽碰香港好手杜凱琹再演出7局大戰，陳思羽在局數1：3落後下演出大逆轉，以8：11、11：4、3：11、10：12、11：3、11：7、11：6力克杜凱琹，今天晚上6點半將對決世界排名第2的日本名將伊藤美誠。

列第4種子的我國「一姊」鄭怡靜，首戰遭遇昨天陳思羽的對手吳玥，鄭怡靜從第一局就掌握主動權，輕鬆以11：5、11：4、11：4、11：3勝出，晚上8點45分的壓軸戰將和德籍韓裔的韓瑩爭4強門票。

兩位台將籤表分屬上、下半區，要碰頭只有獎牌賽才有機會；鄭怡靜位於的籤表上半區由中國大陸「世界球后」陳夢領銜，陳思羽所屬的下半區除伊藤美誠闖關，大陸世界排名第3的孫穎莎和日本好手石川佳純將搶另張4強資格。