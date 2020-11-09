自由車／正向面對疫情 馮俊凱職業車隊續約一年

新冠肺炎疫情今年衝擊全球，職業車壇也停賽長達5個月，不過我國自由車好手馮俊凱仍獲得巴林麥拉倫車隊續約一年的肯定，2021年將繼續挑戰一級賽場。

今年賽季，馮俊凱隨車隊完成克羅埃西亞、西班牙和泰國的三場訓練營，對於備戰有相當關鍵的作用，他也一舉取得國際自由車環台賽的亞洲冠軍頭銜，成為職業生涯的一大亮點，不過5個月的停賽期間讓待在台灣待命的「阿凱」也曾感到茫然，他回憶說：「那時候什麼事情都不確定，也不知道什麼時候該做什麼調整。」

7月底國際賽程重新啟動，8月馮俊凱終於全副武裝，重新踏上旅歐征途，足跡抵達過西班牙、義大利、比利時等多個國家，參加了8場比賽，其中以五大古典賽當中的環法蘭德斯層級最高；隨著古典賽季落幕，馮俊凱2020年的任務也告一段落，近期返抵國門的他，利用14天的居家檢疫期，放慢賽季期間緊湊的步調，每天也會利用室內訓練台，參與線上的虛擬賽事。

出關後的休賽季，馮俊凱計畫為自己安排多樣化的運動，包含慢跑、健行、登山車等，也有時間好好經營自己愛好的興趣，像是操縱遙控飛機放鬆身心。

面對新賽季，阿爾特亞的春季訓練營是馮俊凱目前明確的目標；他曾經用「地獄」來形容當地冷冽的天氣，這次他相信能更適應低溫還應，期待能為他的2021賽季起到更好的準備作用，其餘賽程安排的細節會在訓練營期間與車隊進一步的討論。