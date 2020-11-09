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世桌賽／直落四取勝 鄭怡靜挺進8強

中央社 / 台北9日電
台灣桌球一姐鄭怡靜。 中央社
台灣桌球一姐鄭怡靜。 中央社

台灣桌球一姐鄭怡靜睽違8個多月以來，首次參加國際賽，今天女子世界盃桌球賽首戰以4比0橫掃美籍華裔女將吳玥，晉級8強，晚間將與女將陳思羽分頭出擊，爭取4強門票。

因應新冠肺炎疫情，鄭怡靜這次參加在中國山東威海舉行的2020女子世界盃桌球賽，特別提前在10月22日飛往上海， 先待在防疫旅館隔離3天，再搭專車前往威海繼續隔離，由於她這次高居大會第4種子，直接晉級16強，今天才迎來女子世界盃首戰。

鄭怡靜過去4年3度闖進4強，2016年拿下生涯最佳的銀牌後，2017、2018年以銅牌作收，去年則在8強遭到淘汰。

世界排名第8的鄭怡靜睽違8個多月再度參加國際賽，16強對手為美籍華裔女將吳玥，鄭怡靜坦言，「多少會有些緊張，很久沒打國際賽了」，她賽前也期許自己盡快進入比賽狀態。

吳玥包括16強賽在內，今天已是她這次在世界盃第3戰，鄭怡靜考量自己剛迎來首戰，因此昨晚特別研究對手比賽影片。

鄭怡靜今天狀況火熱，前3局以11比5、11比4、11比4拿下，一口氣取得聽牌優勢，決勝局戰成2比2平手後，拉出9比1攻勢、力壓對手，以11比3獲勝，8強賽將出戰世界排名第25的德籍華裔女將韓瑩。

台灣桌球女將陳思羽稍早與香港女將杜凱琹激戰7局、逆轉勝出，8強賽將遭遇到世界排名第2、日本女將伊藤美誠（Ito Mima）的挑戰，將是一場硬仗。

鄭怡靜 桌球 陳思羽

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