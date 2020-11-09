世桌賽／陳思羽上演逆轉秀 8強門票入袋

中央社 / 台北9日電
陳思羽。報系資料照
陳思羽。報系資料照

台灣桌球女將陳思羽今天在女子世界盃桌球賽16強賽，克服局數1比3落後，最終以4比3逆轉香港女將杜凱琹，取得對戰3連勝，繼2017年後，再度闖進8強。

2020女子世界盃桌球賽今天在中國山東威海舉行16強賽，台灣桌球一姐鄭怡靜目前世界排名第8，這次為大會第4種子，直接晉級16強，而女將陳思羽昨天接連擊敗德國女將派翠莎（Solja Petrissa）、美籍華裔女將吳玥，通過小組賽考驗，以分組第一挺進16強。

世界排名第26的陳思羽2017年曾叩關女子世界盃8強，2018、2019年則在16強止步，陳思羽今天打頭陣，16強對手為排名第15的香港女將杜凱琹，雙方從2012年起開始交手，生涯10度對戰，雙方各拿5勝、不分軒輊，但近2次碰頭，都由陳思羽收下勝利。

陳思羽雖以8比11丟掉首局，但隨即在次局以11比4扳回一城，但第3、4局遭遇亂流，以3比11、10比12棄守，讓對手搶先聽牌。

已無退路的陳思羽，第5局起找回節奏，以11比3搶下，第6局儘管戰況一度膠著，但陳思羽沉穩應對，在關鍵時刻打出一波6比0強攻，以11比7拿下第6局。

打出氣勢的陳思羽決勝局開局取得3比0領先，並在比賽尾聲拉出一波6比2攻勢，成功關門，以11比6勝出，挺進8強。

鄭怡靜稍後也將在16強賽上陣，將與美籍華裔女將吳玥爭奪8強門票。

陳思羽 桌球 鄭怡靜

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