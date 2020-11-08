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桌球／單日2勝 陳思羽闖世界盃16強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台灣桌球女將陳思羽以分組第一之姿晉級16強。 聯合報系資料照
台灣桌球女將陳思羽以分組第一之姿晉級16強。 聯合報系資料照

女子世界盃桌球賽今天在中國大陸山東「泡泡」開戰，打頭陣的陳思羽開出紅盤，預賽首戰先以4：2力退去年碰過的德國左撇子女將索亞（Petrissa Solja），第2戰再瓦解美籍陸裔對手吳玥2個賽末點，4：3再收勝利，以分組第一之姿晉級16強。

女子世界盃共有21位女將與會，前8種子直接從16強打起，另外13名女將預賽分到4組，單循環後各取分組前2名晉級；世界排名第8的我國「一姊」鄭怡靜排第4種子，今天沒有賽程，分到第3組的陳思羽也順利晉級。

下午首戰，陳思羽先失首局下逆轉去年世界盃也同組的索亞，晚上碰吳玥乘勝追擊，剛開賽就取得5：1領先，以11：5先下一城；第二局吳玥以11：3搶下，不過陳思羽接續兩局都以11：4拿下，取得局數「聽牌」優勢。

第5局陳思羽拉鋸過程以9：11讓出，第6局在8：10落後下雖瓦解對手一個局末點，仍以再一個9：11失守，戰局進入決勝局。

第7局比分拉鋸，陳思羽9：10時瓦解吳玥一個「賽末點」，10：11時再度化解危機，連下2分反以12：11領先，最終在自己第一個賽末點就製造吳玥回球出界，驚險以13：11收下勝利。

吳玥雖落敗，仍以分組第2之姿晉級16強。

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