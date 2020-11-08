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桌球／女子世界盃山東開戰 陳思羽復仇成功

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
女子世界盃桌球賽今天在中國大陸山東「泡泡」開戰，打頭陣的陳思羽旗開得勝。 聯合報系資料照
女子世界盃桌球賽今天在中國大陸山東「泡泡」開戰，打頭陣的陳思羽旗開得勝。 聯合報系資料照

女子世界盃桌球賽今天在中國大陸山東「泡泡」開戰，打頭陣的陳思羽旗開得勝，以局數4：2力退去年碰過的德國左撇子女將索亞（Petrissa Solja），為爭取晉級踏出第一步。

陳思羽去年和索亞也在世界盃同組，當時以局數1：4落敗，今天則是上演逆轉勝，接續5點45分將碰美籍陸裔的吳玥，搶單日第2勝。

陳思羽首節在8：8後連失3分，不過第二局在幸運擦網球加持下拉出9：1攻勢，以11：2扳平局數，第三局9：9時兩個發球分都把握住，以11：9拿下第2局。

第四局陳思羽雖瓦解對手一個局末點，仍以9：11讓出，不過第五局陳思羽從0：2落後下連趕5分反超，7：3時和索亞的長檯對決雖失分，但下一球馬上討回，順利以11：5取得局數「聽牌」優勢。

第六局陳思羽先取得6：1優勢，領先先被索亞追到2分差，喊出暫停後仍沒能止血，索亞又連拿4分反超，所幸陳思羽先將比分追平到9：9後，接續再以守為攻造成索亞攻擊出界，之後第一個賽末點同樣逼出索亞回球出界，驚險以11：9拿下勝利。

陳思羽和鄭怡靜是今年女子世界盃的台將代表，兩位女將10月22日就搭機啟程，完成隔離才迎接賽程；陳思羽順利過頭關，世界排名第8的我國「一姊」鄭怡靜則以種子之姿直接晉級16強。

鄭怡靜 桌球

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