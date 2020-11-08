快訊

第二波疫情來勢洶洶 本周新增外移入創半年內新高

新增4例印菲境外移入 1漁工時陰時陽列確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴黎名人賽／拍下納達爾 澤瑞夫決賽對決梅德維夫

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
「西班牙蠻牛」納達爾四強不敵澤瑞夫，再度無緣巴黎名人賽金盃。 歐新社
「西班牙蠻牛」納達爾四強不敵澤瑞夫，再度無緣巴黎名人賽金盃。 歐新社

從沒拿過的巴黎名人賽金盃，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今年再度錯過，台灣時間今天凌晨4強賽，名列頭號種子的西班牙名將以4：6、5：7不敵德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev），無緣今天晚上10點登場的決賽。

納達爾生涯已收穫86座巡迴賽冠軍，包括平紀錄的20座大滿貫和35座名人賽金盃，但和巴黎名人賽冠軍始終緣慳一面，今年4強賽碰澤瑞夫又只逼出對手3個破發點，讓23歲的澤瑞夫拿到決賽門票，將和俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）爭今年最後一場名人賽的冠軍。

德國好手澤瑞夫擊敗納達爾闖進巴黎名人賽決賽，將與梅德維夫爭冠。 路透社
德國好手澤瑞夫擊敗納達爾闖進巴黎名人賽決賽，將與梅德維夫爭冠。 路透社

澤瑞夫首盤的一發贏球率高達百分之78，「愛司數」更以9：1領先納達爾，連納達爾都讚說，對手發球表現出色，「我認為我的回發球比其他天都表現得好，但一開始根本沒機會，他的發球就像炸彈，每次都發到正確的位置，所以我決定站離底線遠一點，我認為是有成效。」

澤瑞夫第二盤又先破發，納達爾雖也回破扳平局數，但幸運女神卻站在澤瑞夫這方，破發點時一次幸運擦網球剛好彈進場，讓納達爾只能望球興嘆，最終送對手前進決賽。

來到巴黎前，澤瑞夫剛在科隆連兩站奪冠，挑戰連3冠的最後一步將碰梅德維夫；兩人過去6度交手，由澤瑞夫取得5勝1敗優勢。

梅德維夫另場4強賽以6：4、7：6（7：4）擊敗加拿大巨砲洛尼奇（Milos Raonic），生涯首度闖進巴黎名人賽決賽。

澤瑞夫 納達爾 Daniil Medvedev

延伸閱讀

巴黎大師賽／生涯1000勝達標 納達爾：代表我很老了

網球／小白球也行！ 納達爾高球賽並列第6

聖彼得堡網賽／拿納達爾當目標 俄好手地主封王

網球／法網榮耀回歸 納達爾博物館添光輝

相關新聞

巴黎名人賽／拍下納達爾 澤瑞夫決賽對決梅德維夫

從沒拿過的巴黎名人賽金盃，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今年再度錯過，台灣時間今天凌晨4強賽，名列頭號...

企業女壘／總冠軍賽開打 福添福嘉南鷹隊2連勝

2020年新力旺企業女子壘球聯賽總冠軍賽開打，福添福嘉南鷹隊連兩戰擊敗新世紀黃蜂隊，投手邱安汝先發、後援兩頭兼，單日也拿...

羽球／BWF賽季明年重啟 王子維看到隔離衣就頭痛

世界羽球聯盟（BWF）日前公布明年1月將在泰國曼谷辦2場世界巡迴賽超級1000大賽以及年終總決賽，「羽球王子」王子維做好...

游泳／王冠閎200蝶短道寫本季次佳 奪ISL第2冠

「台灣蝶王」王冠閎今天凌晨在國際游泳聯盟（ISL）男子200公尺短水道蝶式再次亮相，他繳出本季次佳的1分50秒90，繼上...

全民運三連霸 台中市長盧秀燕頒發7490萬元獎金

全民運動會日前在花蓮圓滿落幕，台中市代表隊奪57金、51銀、46銅，以總積分184.5分獲得全國第一名總統獎，創下三連霸...

桌球／總會官網點名 鄭怡靜世界盃追尋榮耀

國際桌球總會官網今天點名5大金釵，是今年女子世界盃桌球賽的看點人物，台灣一姐鄭怡靜也入榜，總會提到過去4年她3度打進4強...

巴黎網賽／生涯首度闖年終賽 史瓦茲曼只差1勝

ATP巴黎名人賽5日賽程，六號種子阿根廷選手史瓦茲曼（Diego Schwartzman）輕鬆以6-1、6-1直落二擊敗...

熱門新聞

中職／老獅發威擊敗兄弟 總冠軍逼進第7戰

台灣大賽G6／獅隊打爆對手 12:1擊敗兄弟逼出G7

中職／兄弟領先優勢被扳平 賽後記者會丘總臉色凝重

中職／「獅隊四寶」全上 潘武雄不排斥明年繼續來

NBA／迷因翻玩自己經典火鍋 詹皇轉分享祝賀拜登當選

中職／G7推泰迪抗米蘭達 餅總盼延續前一場好投

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。