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巴黎名人賽／拍下納達爾 澤瑞夫決賽對決梅德維夫
從沒拿過的巴黎名人賽金盃，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今年再度錯過，台灣時間今天凌晨4強賽，名列頭號種子的西班牙名將以4：6、5：7不敵德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev），無緣今天晚上10點登場的決賽。
納達爾生涯已收穫86座巡迴賽冠軍，包括平紀錄的20座大滿貫和35座名人賽金盃，但和巴黎名人賽冠軍始終緣慳一面，今年4強賽碰澤瑞夫又只逼出對手3個破發點，讓23歲的澤瑞夫拿到決賽門票，將和俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）爭今年最後一場名人賽的冠軍。
澤瑞夫首盤的一發贏球率高達百分之78，「愛司數」更以9：1領先納達爾，連納達爾都讚說，對手發球表現出色，「我認為我的回發球比其他天都表現得好，但一開始根本沒機會，他的發球就像炸彈，每次都發到正確的位置，所以我決定站離底線遠一點，我認為是有成效。」
澤瑞夫第二盤又先破發，納達爾雖也回破扳平局數，但幸運女神卻站在澤瑞夫這方，破發點時一次幸運擦網球剛好彈進場，讓納達爾只能望球興嘆，最終送對手前進決賽。
來到巴黎前，澤瑞夫剛在科隆連兩站奪冠，挑戰連3冠的最後一步將碰梅德維夫；兩人過去6度交手，由澤瑞夫取得5勝1敗優勢。
梅德維夫另場4強賽以6：4、7：6（7：4）擊敗加拿大巨砲洛尼奇（Milos Raonic），生涯首度闖進巴黎名人賽決賽。
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