馬拉松／陸見不平拔腿就跑 第六屆馬祖馬今天落幕

第六屆馬祖馬拉松今天在連江縣長劉增應等人鳴槍下於馬祖南竿熱鬧開跑，本次賽事吸引逾2500位海內外好手一同挑戰，沿途自然風光吸引跑者目光，特別是今年賽道新增有著西尾夕照美名的「四維村」，歷年會經過的戰地古蹟當然也沒少去，以及只為馬祖馬拉松開放的南北坑道讓跑者能體驗跑在軍事用地上，感受馬祖獨有的戰地風情。

今年有馬拉松組（42.195公里）、半程馬拉松（21.0975公里）以及挑戰組 （10公里）三組，馬拉松男子組冠軍由選手周青以3小時04分29秒的成績拿下冠軍；馬拉松女子組則由馬場好手曾夙靖以3小時40分41秒奪下后座。半程馬拉松部分，男子組由黃文良及谷建宏分別以1小時25分04秒及1小時25分48秒分別獲取一、二名，女子組則由「玉兔女神」游雅君獲得后冠，本屆賽事在地跑者的獎勵，馬拉松男子組冠軍由陳志霄拿下; 馬拉松女子組冠軍則由陳宥蓁獲得。

馬祖馬拉松除了將美景收入眼簾之外，高低起伏的坡道路線更是讓跑者又愛又恨，雖然這綿延不絕的陡坡地形讓跑者很崩潰，但也因如此，完賽後的心情更是雙倍的澎湃。除了心靈上的滿足感，實體的完賽好禮更是少不了，包括有獲得2018比利時布魯塞爾世界食品品質評鑑大賞特金獎的40度馬祖高粱酒。

劉增應表示，本次馬拉松賽事除了要感謝選手的熱情參與之外，也要感謝有許多贊助廠商，特別感謝立榮航空的大力的協助，加開班機疏運跑者，讓本屆賽事能更加順利進行。馬祖有著豐富的閩東文化，配上戰地特色與獨天獨厚的多山地形，讓馬祖馬拉松成為一個難度與美景兼具的特色賽事，以達到推廣馬祖觀光的用意。相信馬祖馬拉松的回憶，已經深深的刻在各位跑者心裡。