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羽球／BWF賽季明年重啟 王子維看到隔離衣就頭痛

中央社 / 台北7日電
王子維。 資料照(國訓中心提供)
王子維。 資料照(國訓中心提供)

世界羽球聯盟（BWF）日前公布明年1月將在泰國曼谷辦2場世界巡迴賽超級1000大賽以及年終總決賽，「羽球王子」王子維做好參賽準備，但對隔離衣卻很頭痛。

王子維今年擔任一年一度合庫盃羽球邀請賽代言人，今天除應邀出席在台北市日新國小的開幕儀式，下午還有球迷簽名會，他笑說，長期受到球團栽培，球隊的教練、隊友總是他最堅強的後盾，因此能夠擔任活動代言人，讓他有些受寵若驚。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情至今又有再次爆發跡象，不過BWF仍準備在明年初重啟賽事，王子維承認，對於疫情雖仍有疑慮，但總得邁開雙腳走出去。

之前包括羽球一哥周天成，桌球代表隊都先後出國參賽，其中桌球隊搭機時全副武裝穿上隔離衣，頭上也戴著護目鏡，隨身更攜帶乾洗手與消毒酒精，防疫做到滴水不漏。

桌球隊當防疫指標，王子維卻無奈地說：「隔離衣光看就覺得悶。」他表示，自己的皮膚很容易過敏，若長時間悶著，很容易就長疹子。

另一個讓王子維苦惱的部分，就是出國往返都需14天的隔離期，他苦笑說：「去打一場比賽就要一個月的時間，如果要去5個不同國家打比賽，至少就得花5個月。」

王子維強調，目前他們仍在觀望疫情狀況，若疫情退燒當然是最樂見的結局，如果感染率依舊高居不下，到時候再做打算。

王子維 羽球 桌球

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