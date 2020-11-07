游泳／王冠閎200蝶短道寫本季次佳 奪ISL第2冠

「台灣蝶王」王冠閎今天凌晨在國際游泳聯盟（ISL）男子200公尺短水道蝶式再次亮相，他繳出本季次佳的1分50秒90，繼上一次出賽奪得職業生涯首冠後，連2站奪冠。

年僅18歲的王冠閎，是台灣泳壇最受期待的一顆新星，早在去年他就達到奧運參賽A標，已提前取得明年東京奧運入場券。

王冠閎年紀雖輕，不過他在池畔所展現的實力與潛力，讓他獲ISL職業隊的卡利神鷹隊（Cali Condors）青睞，獲邀前往匈牙利布達佩斯參賽。

王冠閎在上一次出賽嘗試技術性微調，全程手部划水頻率減少4次，仍以1分51秒32奪冠，此役他恢復過往划水頻率，目標是超越他在首次出賽所締造的1分50秒79最佳成績，今天他以1分50秒90觸壁，雖沒能改寫個人最佳，仍足以讓他稱王。

事實上今天比賽前150公尺，王冠閎僅排在第3，不過他在最後50公尺「狂催」後成功超車，最終以0.13秒之差逆轉擊敗同為18歲的日本好手本多灯，讓他再次站上頒獎台頂端。

王冠閎指導教練黃智勇透露，透過高強度賽事，讓愛徒迅速累積經驗值，表現也持續進步，由於ISL賽季已進入尾聲，師徒倆的目標仍維持不變，希望賽季結束前，能再次改寫今年王冠閎在ISL男子200蝶短道所寫下的個人最佳成績。