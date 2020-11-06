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全民運三連霸 台中市長盧秀燕頒發7490萬元獎金

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台中市市長盧秀燕頒發7490萬元獎金給全民運代表隊。圖／台中市政府運動局提供
台中市市長盧秀燕頒發7490萬元獎金給全民運代表隊。圖／台中市政府運動局提供

全民運動會日前在花蓮圓滿落幕，台中市代表隊奪57金、51銀、46銅，以總積分184.5分獲得全國第一名總統獎，創下三連霸，市長盧秀燕今天頒發高達7490萬元賽會總獎金，鼓勵428位選手及教練，她表示，市府相當重視運動選手培訓，為感謝選手們長期的辛苦付出，市府提高獎勵金，這次獎金總額再達新高，期許選手們再創高峰。

台中市政府運動局今晚在北屯區葳格國際會議中心舉辦表揚大會，盧秀燕表示，這次台中在全民運動會勇奪全國第一，要感謝台中體育總會及各相關單位的長期培訓，也謝謝台中代表隊經年累月的訓練，為鼓勵運動選手，市府提高獎勵金，這次共發出7490萬餘元，期望選手們再創佳績。

台中市運動局表示，今年全民運動會，台中市遴選優秀選手組隊參加28種競賽，隊職員人數高達947位，展現良好團隊實力，連續三屆榮獲全國第一名總統獎。其中水上救生和蹼泳競賽為此次賽事大贏家，水上救生競賽獲得13金、7銀、1銅，選手王星皓、葉亞書、何品莉等人破5項大會紀錄、4項全國紀錄；蹼泳競賽項目，陳俞蓉、李如羿、何品莉、王宥絜等人破5項大會紀錄、4項全國紀錄。

此外，健力項目共獲得2金、1銀、3銅，其中63公斤級選手吳惠君破3項大會紀錄，含1項全國紀錄，120公斤級楊森選手破3項大會紀錄；飛盤項目上，台中市打敗桃園市，取得史無前例的三連霸。

拔河部分也拿下男子組室外賽640公斤、680公斤與女子組室內賽500公斤冠軍，奪3金、3銀、1銅佳績；另外，彭晨瑜、易柏澔在滑輪溜冰花式基本型各自拿下6連霸佳績，柯福軒在競速1萬公尺淘汰賽以14分53秒成績創大會紀錄。

台中市運動局表示，全民運動會是很好的運動交流機會，台中代表隊選手卯足全力角逐金牌，爭取傲人成績，選手、教練及各工作團隊功不可沒，是最大功臣，未來市府將持續打造優質運動環境，厚植實力、培養更多人才，讓台中運動蓬勃發展。

滑輪溜冰

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