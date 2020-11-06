桌球／總會官網點名 鄭怡靜世界盃追尋榮耀

國際桌球總會官網今天點名5大金釵，是今年女子世界盃桌球賽的看點人物，台灣一姐鄭怡靜也入榜，總會提到過去4年她3度打進4強，希望能摘下銅牌或更好的成績。

2020女子世界盃桌球賽將於11月8日在中國山東威海登場，台灣由世界排名第8的鄭怡靜領銜，另有女將陳思羽共同出賽。

國際桌球總會（ITTF）官網點名包括鄭怡靜在內，與中國名將陳夢、孫穎莎，以及日本好手伊藤美誠、石川佳純等5大金釵，是今年世界盃追逐榮耀的焦點球星。

今年是鄭怡靜生涯第7度參賽，她曾在2016年美國費城舉辦的女子世界盃拿下隊史首銀，不僅寫下台灣桌壇新猷，也成為生涯轉捩點，接下來兩年她都殺進4強，至今世桌賽包辦1銀、2銅，獨攬3面獎牌也是台灣女桌史上之最。

去年在中國成都舉行的女子世界盃，鄭怡靜在8強不敵坐擁世界盃4冠的中國名將劉詩雯，連4年晉級4強夢碎，而劉詩雯一路過關斬將最終再登后座，拿下生涯第5座世界盃冠軍。

ITTF官網上提到，今年28歲的鄭怡靜，豐富參賽經驗與過往的好表現足以讓她自豪，今年在世界盃這個最大舞台上，她能盡情展現在桌球上的天賦，也期許她能拿下銅牌或更好的成績。