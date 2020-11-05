金門縣運會熱鬧登場 議會缺席盛會引發揣測

兩年一度的金門縣運動會今日晚間盛大登場，由縣長楊鎮浯主持，縣屬與駐金的中央機關都踴躍參與，64個單位的運動員進場，就花了快半小時，當中最搶眼的莫過於金城鎮公所，他們由超大的城隍爺公仔帶頭，鎮長李誠智領軍，還有舞獅加持，遊行所到之處，都吸引民眾搶拍。

縣運會開幕典禮於今天晚間6時30分在縣立體育場田徑場內舉行，，開幕活動首先由金門管樂團帶來音樂饗宴，緊接著由開瑄國小帶來「鼓震活力 躍動金門」演出、金門體育會土風舞運動委員會的「舞動人生 樂活健康」、金寧中小學及金鼎國小的「熱情奔騰 榮耀體育」等表演，為整個開幕典禮炒熱氣氛。

隨即，啦啦隊進場表演、運動員也接續進場，第一進場的是縣政府，其後是烈嶼鄉與各級學校進場，後續依序金寧鄉、金沙鎮、金湖鎮、金城鎮等鄉鎮轄區內的機關、學校或單位，這當中有不少隊伍都相當有特色，有帶著動物帽、還有發光的牛角等道具，令人眼睛一亮!

縣長楊鎮浯、金門體育會理事長唐麗輝等人都在司令台前向一一進場的運動員揮手致意，會旗由金門高中樂隊和儀隊引導之下緩緩進場，並向司令台敬禮致敬；緊跟著，由地區運動好手陳彥維、楊肅維、蔡玉玲、李宥萱手持縣運會聖火進場，繞場一週後跑上聖火台點燃聖火，隨即升起縣運會大會會旗。並由運動員陳智勇代表進行宣誓。

本屆縣運比賽將從今天起一連舉辦三天，共計11項，包括：田徑、籃球、羽球、慢速壘球、桌球、跆拳、游泳、木球、網球、大隊接力、趣味競賽等，選手有5024人，總參與人數5800人；當中有不少赴台就讀各級學校之縣籍學生，也應戶籍所在地之鄉鎮的徵召，返金為鄉爭光。