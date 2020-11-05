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首批奧亞運退役選手轉任教練 蕭美玉等五人直接錄取

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
蕭美玉。 報系資料照
蕭美玉。 報系資料照

體育署在今年9月28日發布修正「績優運動選手就業輔導辦法」後，今天署長張少熙宣布首批25位優秀奧、亞運退役運動選手成功轉任教練，並將在11月10日於國訓中心網站公告正式錄取名單，另外還有五位符合特優運動選手、優秀運動選手資格的，包括自由車蕭美玉、射箭郭振維、王厚傑等人則是直接獲得採用。

體育署在9月修法後，隨即輔導國訓中心訂定發布「國家運動訓練中心輔導績優運動選手擔任運動教練要點」，以辦理績優選手擔任運動教練之聘免任、待遇、服勤、考核、獎懲等輔導與管理措施。

國訓中心也辦理首批優秀奧、亞運退役運動選手轉任教練之甄選作業，今年度甄選田徑、射箭、擊劍、舉重、自由車、棒球、壘球、射擊、橄欖球、體操、柔道、游泳、軟式網球、空手道、拳擊、跆拳道、羽球及桌球等18種運動種類，並在10月31日召開「教練評審委員會」辦理複審面試，共計甄選25名退役績優運動選手轉任為教練。

除了透過甄選選出的25名績優選手將在經過3個月的職能訓練後，於110年3月起派駐各級學校、基層訓練站擔任運動教練，或單項運動協（總）會任職，協助推動選手培訓事務外，符合特優運動選手、優秀運動選手資格的自由車蕭美玉、射箭郭振維、王厚傑、田徑陳家薰和軟式網球余凱文也直接獲得採用，其中最高起薪將在月薪五萬元以上。

自由車 田徑 亞運

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