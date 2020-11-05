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巴黎大師賽／生涯1000勝達標 納達爾：代表我很老了

中央社 / 巴黎4日綜合外電報導
TENNIS-PARIS/:ATP Masters 1000 - Paris Masters Tennis - ATP Masters 1000 - Paris Masters - AccorHotels Arena, Paris, France - November 4, 2020 Spain’s Rafael Nadal celebrates after winning his second round match against Spain’s Feliciano Lopez and his 1000th professional match REUTERS/Gonzalo Fuentes 路透社
TENNIS-PARIS/:ATP Masters 1000 - Paris Masters Tennis - ATP Masters 1000 - Paris Masters - AccorHotels Arena, Paris, France - November 4, 2020 Spain’s Rafael Nadal celebrates after winning his second round match against Spain’s Feliciano Lopez and his 1000th professional match REUTERS/Gonzalo Fuentes 路透社

西班牙猛將納達爾今天躋身千勝俱樂部，他在巴黎大師賽第2輪險勝同胞羅培茲（Feliciano Lopez），成為繼康諾斯、費德勒、藍道後，第4位達成生涯千勝里程碑的網球名將。

這位20座大滿貫賽冠軍得主近1個月前贏得生涯第13座法國公開賽冠軍，今天重返法國首都巴黎似乎有點慢熱，先丟掉第1盤，之後才連趕兩盤，以4比6、7比6（7/5）、6比4勝出。

納達爾（Rafael Nadal）2002年4月贏得ATP巡迴賽首金，歷經18年，終於在今天達到千勝里程碑。

歷來進入千勝俱樂部的網球選手以1274勝的美國名將康諾斯（Jimmy Connors）為首，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）1242勝暫居第2，第3名則是捷克傳奇球星藍道（Ivan Lendl）。

法國上週開始第2波封城，因此本屆巴黎大師賽（Paris Masters）是閉門舉行。納達爾今天在空蕩的伯西體育場（Bercy Arena）獲勝後，大會還特別介紹他的千勝成就。

納達爾表示：「這是個特別的時刻，我知道這是個非常特別的數字，1000。」

「我有很多東西值得自豪，生涯也有多次面臨身體傷痛挑戰，但每當事情不盡如人意之時，我總有繼續下去的熱情，心懷繼續下去的謙卑。」

「這對我而言，是很偉大的成就，但拿到1000勝也代表一個不好的消息，那就是你已經非常老了，因為要擁有這項成就，生涯得非常長才行。」

「不過我還是很開心。」

34歲的納達爾生涯還沒拿過巴黎大師賽冠軍，如果本週順利奪冠，就將追平塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）36座大師賽冠軍紀錄。

他第3輪將遭遇稍早以2比6、6比4、6比2擊敗柯里奇（Borna Coric）的澳洲選手湯普森（JordanThompson）。

納達爾 Roger Federer

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