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網球／巴黎名人賽傷腿 西西帕斯年終賽拚衛冕添變數

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

希臘網球名將西西帕斯Stefanos Tsitsipas）去年摘下ATP年終賽金盃，但今年尋求連霸旅程除受新冠肺炎疫情攪局，還有傷勢增添變數，他透露台灣時間今天凌晨的巴黎名人賽第二輪傷了腿，是否影響15日登場的年終賽難說。

世界排名第6的西西帕斯是巴黎名人賽第2種子，但第二輪和地主亨伯特（Ugo Humbert）上演3盤都打到「搶7」的馬拉松大戰，最終以6：7（4：7）、7：6（7：0）、6：7（3：7）敗陣，第二盤腿部還受傷。

是否如期參加15日到22日倫敦O2體育館登場的年終賽，西西帕斯現在無法給明確答案，他說：「現在我不知道，真的不知道。第二盤時，我法網受的舊傷發作，是沒像法網那麼糟，但讓我處在猶豫邊緣，不確定去參賽對我是不是好事。」

希臘名將提到，他月初的法網4強賽面對塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic ）就傷了腿，但傷勢並非巴黎名人賽落敗藉口，他強調自己在場上仍奮戰到最後一刻，只是結果並非預期，「我很難過，這是毫無疑問的。」

義大利好手貝雷帝尼同樣第二輪落馬，他以6：7（3：7）、7：6（7：0）、5：7不敵會外賽挺進的美國對手吉隆（Marcos Giron），出局同時也確定無緣今年ATP年終賽。

西西帕斯 法網 Stefanos Tsitsipas

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